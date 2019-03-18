От модели до каратистки: интервью с Галиной Мельник

18 марта у украинских каратистов началась подготовка к 54-му Чемпионату Европы, который состоится в Гвадалахаре (Испания) с 28 по 31 марта. Будет среди них и львовянка Галина Мельник, которая на последнем этапе Серии А в Зальцбурге завоевала бронзовую награду. Перед началом собрания мы расспросили у нее про ее путь в каратэ, хобби, возможность стать моделью, спарринги с ребятами и достижения.

Она любит слушать Люкс ФМ, потому что там играет украинская музыка и выходят все музыкальные новинки. Когда-то любила слушала Поп-Рок. Ожидает выхода финального сезона сериала "Игры престолов" и смотрит сериал "Друзья" на английском языке. Любит книги Дэна Брауна.

– В Вашей семье еще есть спортсмены?

– Я первая спортсменка.

– Когда и где начали заниматься каратэ?

– Начинала заниматься в клубе "Арей". Еще в первом классе к нам пришла женщина, которая раздавала листовки о клубе. Сразу сказала маме и папе, что хочу на каратэ. Они ответили, что это не для девушек и не женский вид спорта, поэтому не пойду. Через год мой друг и сосед пошел на каратэ. И его бабушка просила, чтобы мы ходили вдвоем. Так и начала заниматься. В 18 лет, когда поступила в университет, перешла в клуб "Юнион". С 14 лет в сборной Украины.

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– Какой Вы были тогда спортсменкой?

Я всегда была тихонькой. Занимаюсь – то занимаюсь, выигрывала – то выигрывала. Ко мне где-то относились, как к девочке. Парням всегда больше доставалось. Я где-то год была единственной девушкой в группе. Но это дало возможность лучше развиваться. Мальчики сильнее и быстрее, потому ты требуешь от себя больше, чтобы не отставать. Поэтому когда выходишь на бой с девушкой, сразу это чувствуешь. Даже сейчас предпочитаю спарринг с парнями.

– Другими видами спорта занимались?

– В школе играла в волейбол, была капитаном команды. Это мы только между школами играли. Ходила на байдарку два года, но только для себя. Постоянно ездила в Наварию. Мне нравилось приходить, садиться и плавать. Однажды ездила на соревнования, но ничего не выиграла. Люблю скалолазание в помещении. Теперь открыла для себя сквош.

– Кто был первым тренером?

– Это была женщина. Татьяна Ушакова, мастер спорта Украины по каратэ, 3 дан (SKIF) – черный пояс. Достижения – первое место в кумитэ международного турнира International karate Association "Hachi-o-Kai" в 2000 году. С ней я работала до 18 лет.

– После смены клуба тренировки сильно изменились?

– После перехода в "Юнион" к Антону Никулину начала тренировать всю технику. Не было такого, что делается акцент на чем-то одном. Буквально делаем все. Нет такого, что ты хорошо бьешь ногой и будешь только ее развивать. Ты должен стать универсальным бойцом и иметь все. Раньше я работала только в одной стойке, и поменять ее было сложно. Сейчас, в зависимости от соперника, могу менять стойки. У Никулина игровой подход, мы всегда используем игры на реакцию, смекалку. Было тяжело перестраиваться, и с некоторыми моментами до сих пор боремся.

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– Было когда-нибудь желание покинуть каратэ?

– В 14-15 лет хотелось. Все твои друзья и одноклассники идут гулять, а ты должен тренироваться. И так каждый раз. Соответственно, в некоторых моментах ты тоже хочешь пойти гулять и думаешь, зачем тебе каратэ. В это время родители сыграли большую роль: не давали возможности идти гулять и отправляли на тренировки. Я им очень благодарна, потому что то, что сейчас имею – благодаря им. Много моих одноклубников тогда оставили спорт, и теперь жалеют, потому что это было потерянное время. Возможно, еще из-за того, что уходили одноклубники, и я хотела уйти.

– Когда окончательно поняли, что будет заниматься каратэ профессионально?

После первого Чемпионата Европы среди взрослых в Турции в 2017 году. У меня был очень тяжелый поединок, имела сломанный нос. И тогда что-то изменилось. Или обидно было, или что-то другое, но это меня очень разозлило. Потом осенью я уже взяла третье место на турнирах Премьер-лиги. Хорошо, что перелом был без смещения, и теперь не видно. Тогда врач скрыл факт перелома, сказал, что просто сильно ударили. Я просыпаюсь утром с сильной болью. И как аватар синяя. Лучше было не подходить к зеркалу. О том, что перелом, узнала во Львове после рентгена.

– Почему именно спортивным каратэ?

– Тогда не думала об этом, плыла по течению. Начинала с традиционного каратэ. Но когда начала развиваться, решила заниматься спортивным.

– Как учились в школе?

– Хорошо. Лучше среднего, была одна 8, а все остальное 9, 10, 11. Хорошие оценки были по рисованию, биологии (очень ее любила). До сих пор рисую. Имею два блокнота с рисунками. Еще мама мне покупает большие картины, которые надо самой рисовать. Рисунки к спорту не имеют отношения. Больше цветы, пейзажи. Это сейчас как хобби, которое расслабляет. Рисунки – это только для меня, никому не показываю.

– Чем еще увлекались?

– Кроме посещения кружка по рисованию, была в "Пласте". Но не долго, где-то год или два. Он был как кружок, мы оставались после уроков, учились вязать узлы, изучали природу, ориентироваться на местности. Даже участвовала в соревнованиях по ориентировке, в которых победила.

– О чем мечтали?

– Все спрашивали, когда заканчивала школу, "что дальше?", "кем будешь?", "куда поступаешь?". Я очень хотела пойти учиться на дизайнера. Наверное и пошла бы, если бы не родители. Они всегда хорошо относились к тому, что я хочу, постоянно поддерживали. Убедили, что у меня в спорте все хорошо. Наверное, видели перспективы, и уговорили поступить в Университет физической культуры. Диплом писала о людях с инвалидностью в каратэ. Оценивала их участие в соревнованиях. Были опубликованы пару моих статей на эту тему. Материала все больше и больше, чтобы продолжить исследовать, но времени все меньше.

– Как проходит ваш день?

– Ничего не успеваю. Сейчас тренируемся дважды в день, с 18 марта собрание. Очень много мелких дел. Надо подготовить документы, сдала паспорт, чтобы вклеить фотографию, а без него не все справки дают. Поэтому, кроме тренировок, больше ничего не успеваю. Каждый день график разный. Вчера в 7:45 была тренировка, сегодня на 9:00. Но первый вариант лучше, потому что потом большие тянучки и трудно добираться. Утром я не завтракаю, это для меня очень трудно. Дальше тренировки, потом личные дела.

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– Ваш организм не воспринимает новую пищу…

– Это было в Китае и Японии. Там специфическая кухня. В Японии трудно было найти другую пищу. А в конце соревнований нашли итальянский ресторан и поели. Заграницей хорошо, что в супермаркетах продают салаты, их только заправить нужно. Потому это сильно помогает – у меня после взвешивания только салатики. А так ем все, что желает организм. Сладкое – так сладкое, хочет фруктов – ем фрукты.

– Какой бой больше всего запомнился?

– В Токио за бронзу. Когда ты выходишь драться, то все внимание на тебя. А это Токио, много зрителей, классная атмосфера. Я выиграла благодаря классному удару с разворота в корпус. Это тоже очень классно.

– Наиболее эмоциональная победа?

– Когда заняла первый раз третье место на этапе Премьер-лиги. Я проиграла за выход в финал и завоевала третье место (сентябрь 2013 года, Нидерланды, в категории -61).

– Какая главная награда в карьере?

– Третье место на чемпионате Европы (42-й чемпионат Европы среди кадетов, юниоров и молодежи по каратэ WKF в 2015 году – 24 канал). Но для меня каждая Премьер-лига и Серия А – это важные награды, потому что там бьются сильнейшие спортсмены мира.

– Почему год начался неудачно?

– Не знаю точно. Были факторы, которые повлияли и не удалось завоевать награду. Мы после соревнований анализируем выступления, но не зацикливаемся на поражениях. Поменяли сейчас работу, поменяли тактику. Сейчас готовимся к Чемпионату Европы, на который основной акцент.

– Часто пересматриваете свои бои?

– Да. Сама анализирую, не только с тренером. Смотрю, где удар зашел, какой именно. Прокручиваю это в голове, обдумываю, как надо было повести себя в той или иной ситуации. Преимущественно знаю, какая спортсменка, что исполняет.

– В рейтинг часто смотрите?

– Каждое первое число, всегда. Но и так могу зайти, глазу приятно.

– Есть ли давление со стороны – девушка должна выйти замуж, родить детей?

Конечно есть. Родители видят, что спорт идет хорошо, поэтому не имеют вопросов. А родственники часто говорят так. Я никуда не спешу. У меня сейчас начался хороший период, поэтому надо работать. Личную жизнь нужно отодвинуть на второй план. Антон Никулин всегда говорит, что есть парень. Мне потом пишут с вопросами есть ли, кто он. Парня нет, сейчас имею чем заняться.

– У нас часто можно услышать, что каратэ – это не женский вид спорта…

– Когда говорю, что каратистка, то мне не верят. Говорят, что гимнастка или волейболистка.

– А какими являются украинские каратистки?

– Возможно фотомодели, которые дерутся, потому что у нас все девушки очень красивые. Я когда была моделью в 10-11 классе. Пробовалась в модельном агентстве, ходила по подиуму во время Lviv Fashion Week. Но тренировки совпадали с показами, поэтому выбрала каратэ.

Вторую часть интервью с Галиной Мельник читайте вскоре на Спорт24