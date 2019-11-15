Разгромные победы Англии и Португалии и другие результаты квалификации Евро-2020: видео
В четверг, 14 ноября, сыграли очередные матчи в отборе на Евро-2020. Обзоры матчей и их результаты – в материале Спорт24.
Турция – Исландия 0:0
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Албания – Андорра 2:2
Голы: Балай, 6, Манай, 55 – Мартинес, 18, 48
Англия – Черногория 7:0
Голы: Окслейд-Чемберлен, 11, Кейн, 19, 24, 37, Рашфорд, 30, Шофранац, 66 (авт), Абрахам, 84
Португалия – Литва 6:0
Голы: Роналду, 7 (пен), 22, 65, Пицци, 52, Пасиенсия, 56, Силва, 63
Сербия – Люксембург 3:2
Голы: Митровіч, 11, 43, Радонич, 70 – Родригеш, 54, Турпель, 75
Франция – Молдова 2:1
Голы Варан, 35, Жиру, 79 (пен) – Раце, 9
Чехия – Косово 2:1
Голы: Крал, 71, Челустка, 79 – Нухиу, 50
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