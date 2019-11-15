Разгромные победы Англии и Португалии и другие результаты квалификации Евро-2020: видео

В четверг, 14 ноября, сыграли очередные матчи в отборе на Евро-2020. Обзоры матчей и их результаты – в материале Спорт24.

Турция – Исландия 0:0 К слову: Украина вырвала победу над Эстонией благодаря голу после рикошета в добавленное время: видео Албания – Андорра 2:2 Голы: Балай, 6, Манай, 55 – Мартинес, 18, 48 Англия – Черногория 7:0 Голы: Окслейд-Чемберлен, 11, Кейн, 19, 24, 37, Рашфорд, 30, Шофранац, 66 (авт), Абрахам, 84 Португалия – Литва 6:0 Голы: Роналду, 7 (пен), 22, 65, Пицци, 52, Пасиенсия, 56, Силва, 63 Сербия – Люксембург 3:2 Голы: Митровіч, 11, 43, Радонич, 70 – Родригеш, 54, Турпель, 75 Франция – Молдова 2:1 Голы Варан, 35, Жиру, 79 (пен) – Раце, 9 Чехия – Косово 2:1 Голы: Крал, 71, Челустка, 79 – Нухиу, 50