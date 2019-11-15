Разгромные победы Англии и Португалии и другие результаты квалификации Евро-2020: видео

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Отбор на Евро 2020 – обзор, счет матчей 14 ноября 2019

В четверг, 14 ноября, сыграли очередные матчи в отборе на Евро-2020. Обзоры матчей и их результаты – в материале Спорт24.

Турция – Исландия 0:0

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Албания – Андорра 2:2

Голы: Балай, 6, Манай, 55 – Мартинес, 18, 48

Англия – Черногория 7:0

Голы: Окслейд-Чемберлен, 11, Кейн, 19, 24, 37, Рашфорд, 30, Шофранац, 66 (авт), Абрахам, 84

Португалия – Литва 6:0

Голы: Роналду, 7 (пен), 22, 65, Пицци, 52, Пасиенсия, 56, Силва, 63

Сербия – Люксембург 3:2

Голы: Митровіч, 11, 43, Радонич, 70 – Родригеш, 54, Турпель, 75

Франция – Молдова 2:1

Голы Варан, 35, Жиру, 79 (пен) – Раце, 9

Чехия – Косово 2:1

Голы: Крал, 71, Челустка, 79 – Нухиу, 50

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Евро-2020: еще четыре сборные гарантировали себе участие в чемпионате Европы
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Евро-2020 Новости Спорта
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