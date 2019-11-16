Шотландия победила Кипр: результаты матчей квалификации Евро-2020 16 ноября

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В субботу, 16 ноября, были сыграны очередные матчи отбора на Евро-2020. Их результаты и видеообзоры – в материале Спорт24.

Кипр – Шотландия 1:2

Голы: Эфрем, 47 – Кристи, 12, Макгинн, 53

Видео лучших моментов первого тайма матча Кипр – Шотландия

19:00. Азербайджан – Уэльс
19:00. Россия – Бельгия
19:00. Сан-Марино – Казахстан
19:00. Словения – Латвия
21:45. Австрия – Северная Македония
21:45. Израиль – Польша
21:45. Германия – Беларусь
21:45. Северная Ирландия – Нидерланды
21:45. Хорватия – Словакия

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Теги: Новости Спорта Евро-2020 Спорт Футбол
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