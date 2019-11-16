Шотландия победила Кипр: результаты матчей квалификации Евро-2020 16 ноября

В субботу, 16 ноября, были сыграны очередные матчи отбора на Евро-2020. Их результаты и видеообзоры – в материале Спорт24.

Кипр – Шотландия 1:2 Голы: Эфрем, 47 – Кристи, 12, Макгинн, 53 Видео лучших моментов первого тайма матча Кипр – Шотландия 19:00. Азербайджан – Уэльс

19:00. Россия – Бельгия

19:00. Сан-Марино – Казахстан

19:00. Словения – Латвия

21:45. Австрия – Северная Македония

21:45. Израиль – Польша

21:45. Германия – Беларусь

21:45. Северная Ирландия – Нидерланды

21:45. Хорватия – Словакия