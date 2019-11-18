Разгромные победы Испании и Швейцарии, 9 голов от Италии: результаты Евро-2020 18 ноября

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Евро-2020: результаты 18 ноября

В понедельник, 18 ноября, были сыграны 8 матчей в рамках отбора на чемпионат Европы 2020 года.

Гибралтар – Швейцария 1:6

Голы: Стайч, 74 – Иттен, 10, 84, Варгас, 50, Фасснахт, 57, Бенито, 75, Джака, 86

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Греция – Финляндия 2:1

Голы: Манталос, 47, Галанопулос, 70 – Пукки, 27

Ирландия – Дания 1:1

Голы: Догерти, 85 – Бретвейт, 73

Испантя – Румыния 5:0

Голы: Руис, 8, Морено, 33, 43, Рус (авт.), Оярсабаль, 90+2

Италия – Армения 9:1

Голы: Иммобиле, 8, 33, Дзанело, 9, 64, Барелла, 29, Романьйоли 72, Жоржинью, 75 (пен), Орсолини, 78, Кьеза, 81 – Бабаян, 79

Лихтенштейн – Босния и Герцеговина 0:3

Голы: Чивич, 57, Ходжич, 64, 72

Мальта – Норвегия 1:2

Голы: Фенеш, 40 – Кинг Дж., 7, Серлот, 62

Нереализованный пенальти: Кинг Дж., 67 (Н)

Швеция – Фарерские острова 3:0

Голы: Андерссон, 29, Сванберг, 72, Гвидетти, 80

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18 ноября
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Футбол Спорт Новости Спорта Евро-2020
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