Разгромные победы Испании и Швейцарии, 9 голов от Италии: результаты Евро-2020 18 ноября 23:48, 40 Читати новину українською Евро-2020: результаты 18 ноября В понедельник, 18 ноября, были сыграны 8 матчей в рамках отбора на чемпионат Европы 2020 года. Гибралтар – Швейцария 1:6 Голы: Стайч, 74 – Иттен, 10, 84, Варгас, 50, Фасснахт, 57, Бенито, 75, Джака, 86 Читайте также: Кто из украинских футболистов добывал путевку на Евро-2020: имена героев Греция – Финляндия 2:1 Голы: Манталос, 47, Галанопулос, 70 – Пукки, 27 Ирландия – Дания 1:1 Голы: Догерти, 85 – Бретвейт, 73 Испантя – Румыния 5:0 Голы: Руис, 8, Морено, 33, 43, Рус (авт.), Оярсабаль, 90+2 Италия – Армения 9:1 Голы: Иммобиле, 8, 33, Дзанело, 9, 64, Барелла, 29, Романьйоли 72, Жоржинью, 75 (пен), Орсолини, 78, Кьеза, 81 – Бабаян, 79 Лихтенштейн – Босния и Герцеговина 0:3 Голы: Чивич, 57, Ходжич, 64, 72 Мальта – Норвегия 1:2 Голы: Фенеш, 40 – Кинг Дж., 7, Серлот, 62 Нереализованный пенальти: Кинг Дж., 67 (Н) Швеция – Фарерские острова 3:0 Голы: Андерссон, 29, Сванберг, 72, Гвидетти, 80

Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter