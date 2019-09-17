В среду, 18 сентября, "Шахтер" стартует в новом сезоне Лиги чемпионов домашним матчем против "Манчестер Сити".

17 сентября чемпионы Украины провели открытую тренировку накануне матча с командой Пепа Гвардиолы.

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Присоединился к команде главный тренер Луиш Каштру, который пропускал матч УПЛ против "Зари" (4:3) из-за проблем со здоровьем.

Также в общей группе тренировался Тайсон, получивший травму головы в матче с "Зарей".

Лидер "Шахтера" отработал полную сессию. Но точный ответ о его состоянии и готовности можно будет узнать на предматчевой пресс-конференции главного тренера Луиша Каштру.



Открытая тренировка "Шахтера" перед матчем с "Манчестер Сити" / Фото: ФК "Шахтер"

Поединок 1-го тура группового этапа "Шахтер" – "Манчестер Сити" состоится в Харькове на стадионе ОСК "Металлист" в среду, 18-го сентября. Начало игры в 22:00.