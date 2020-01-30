Отменят ли гран-при Китая Формулы-1 из-за коронавируса: официальное заявление

В Международной автомобильной федерации (ФИА) рассказали о судьбе гран-при Китая, которое должно состояться 19 апреля. Гран-при могут отменить из-за вспышки коронавируса.

В ФИА заявили, что внимательно следят за развитием ситуации в Китае под руководством президента Медицинской комиссии ФИА профессора Жерара Сайллана.

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В организации утверждают, что оценят календарь будущих гонок и, при необходимости, примут любые меры, необходимые для защиты мирового сообщества автоспорта и широкой общественности.

Новый сезон Формулы-1 стартует 15 марта 2020 года в Австралии.

Календарь Формулы-1 на 2020 год – читайте здесь.

Из Китая переносят соревнования

Отметим, что это не первые соревнования, которые переносят из Китая из-за вспышки коронавируса. Так, матчи олимпийского отбора по баскетболу среди женских сборных перенесли из Фошаня в сербский Белград.

Оргкомитет Олимпиады-2022, которая состоится в Пекине, отменил церемонию старта обратного отсчета до соревнований, которая должня была состояться на стадионе "Птичье гнездо".

Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение отменить этап Кубка мира по горнолыжному спорту в китайском Яньцине из-за вспышки коронавируса.

А зимний чемпионат мира по легкой атлетике, который должен был пройти в китайском Нанкине с 13 до 15 марта, перенесли на 2021 год.

Основное про коронавирус: