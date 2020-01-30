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Отменят ли гран-при Китая Формулы-1 из-за коронавируса: официальное заявление

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Гран-при Китая / FIA

В Международной автомобильной федерации (ФИА) рассказали о судьбе гран-при Китая, которое должно состояться 19 апреля. Гран-при могут отменить из-за вспышки коронавируса.

В ФИА заявили, что внимательно следят за развитием ситуации в Китае под руководством президента Медицинской комиссии ФИА профессора Жерара Сайллана.

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В организации утверждают, что оценят календарь будущих гонок и, при необходимости, примут любые меры, необходимые для защиты мирового сообщества автоспорта и широкой общественности.

Новый сезон Формулы-1 стартует 15 марта 2020 года в Австралии.

Календарь Формулы-1 на 2020 год – читайте здесь.

Из Китая переносят соревнования

  • Отметим, что это не первые соревнования, которые переносят из Китая из-за вспышки коронавируса. Так, матчи олимпийского отбора по баскетболу среди женских сборных перенесли из Фошаня в сербский Белград.
  • Оргкомитет Олимпиады-2022, которая состоится в Пекине, отменил церемонию старта обратного отсчета до соревнований, которая должня была состояться на стадионе "Птичье гнездо".
  • Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение отменить этап Кубка мира по горнолыжному спорту в китайском Яньцине из-за вспышки коронавируса.
  • А зимний чемпионат мира по легкой атлетике, который должен был пройти в китайском Нанкине с 13 до 15 марта, перенесли на 2021 год.

Основное про коронавирус:

  • Новый коронавирус из Китая (2019-nCoV) активно распространяется по миру. По состоянию на 30 января инфицированны более 7 тысяч человек, 172, к сожалению, умерли. Впрочем, есть и хорошие новости – 138 людей вылечились.
  • Симптомы коронавируса: лихорадка, головная боль, кашель, затрудненное дыхание, слабость.
  • В Китае уже ввели карантин в 16 городах, в частности в Ухане, откуда началось заражение.
  • В Украине не зафиксирован ни один случай заболевания. Однако Минздрав принимает все меры безопасности, чтобы не допустить распространения коронавируса в нашей стране. В частности, всех пассажиров, прибывших из Китая, проверяют на наличие признаков заболевания.
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Коронавирус 2020 Формула-1
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