Отправили в дубль: спортивный директор "Рубина" рассказал, как Ребров выпивал в России

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Сергей Ребров
Сергей Ребров / Фото из открытых источников

Спортивный директор "Рубина" Рустем Сайманов рассказал историю времен выступления в России Сергея Реброва.

Сайманов вспомнил историю, как Сергей Ребров проводил в российской Казани свободное время.

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У нас Серега Ребров был. Он как-то с Бухаровым выпил в ресторане. Бухар приходит мертвый, его в дубль заслали.

Его вызывает Бердыев и говорит: "Саша, а не якшайся ты с ним. Он пришел из "Динамо" Киев. Видишь, вы вчера вместе бухнули, он сегодня на тренировке лучшим был, а ты неделю будешь отходить,
– сказал Сайманов на Youtube-канале "Красава".

К слову, Ребров выступал за "Рубин" с 2008-го по 2009 год, после чего завершил карьеру игрока. Всего в российском клубе провел 31 матч, забил 5 мячей.

Спорт 24 писал, что венгерский "Ференцварош", которым руководит украинец Сергей Ребров, в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов на выезде сыграл вничью с загребским "Динамо" – 1:1.

 

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Теги: Новости России Спорт Футбол Сергей Ребров
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