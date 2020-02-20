Ответ Ломаченко: кикбоксер Журавлев записал патриотическое видео с украинскими военными

Украинский кикбоксер Павел Журавлев опубликовал видео с украинскими военными. На видео – тренировка курсантов ВМС, где в свое время служил сам Журавлев.

На видео также зачитан текст. Приводим его на языке оригинала. Автор стихотворения – "Умная белочка".

Когда враг появился на горизонте,

За оружие браться ты не спеши.

Ослепляют мечи восходящие солнце.

Роковую ошибку не соверши.



Враг ли он, или просто друг?

Отличается цветом кожи, религии, веры.

Чем не такой?

Разве враги кто на нас не похожи?



Я православный, брат – мусульманин,

Правда по крови ми не братья.

Он – украинец, он – крымский татарин,

В его обиходе два языка.



Он другой, но уверен я,

Что в любом бою прикроет мне спину.

Он другой, но поверь,

Как и я – любит и ценит свою Украину.



Братья, на русском я к вам обращаюсь,

Так как на русском со мною говорила мать.

Так воспитала меня Украина.

За нее готов воевать.



Но враг для меня не тот, кто другой.

Не тот, кто владеет мечом и секирой.

А тот, кто поверил, что над головой

Чистое небо получит силой.



Одессит, луганчанин, католик, львовянин,

Не верой и не языком украинцы едины.

Русскоязычный, православный, татарин,

Ми любимо разом нашу країну!

Напомним, Павел Журавлев отреагировал на опубликованное Василием Ломаченко видео с российскими военными. Он высказался, что Ломаченко должен объяснить свое отношение к "зеленым человечкам".

Сам Павел Журавлев – бывший офицер Военно-морских сил Украины.

Скандал с Ломаченко