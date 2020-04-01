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"Пациенты умирали передо мной": экс-боец UFC шокировал подробностями о коронавирусе в США

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Филипп Новер помогает бороться с коронавирусом / instagram.com/phillipenover / Getty Images

Боец UFC Филипп Новер, после завершения профессиональной карьеры пошел работать по специальности в один из госпиталей Нью-Йорка, помогая бороться с коронавирусом.

Сейчас бывший боец ​​работает в отделениях неотложной помощи и интенсивной терапии, на которые ежедневно увеличивается нагрузка в связи с выявлением новых случаев заражения смертельным вирусом COVID-19.

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"За считанные дни и недели все перевернулось с ног на голову. Нью-Йорк не был готов к этому. Особенно это касается средств индивидуальной защиты: маски, халаты и так далее. Сначала было много проблем с обеспечением медицинского персонала. Только на прошлой неделе мы получили достаточно тестов, чтобы проводить тестирование в больнице.

Пациенты умирали передо мной, хватая ртом воздух. Я больше не хочу видеть это. Прежде всего, мы должны защитить здоровье общества. Мы профессионалы, мы рискуем каждый день. Я видел коллег и друзей, заразившихся вирусом. Некоторые из них не находятся в критическом состоянии на данный момент,
– рассказал Новер в интервью MMAFighting.

  • В свое время Филипп Новер считался перспективным бойцом и удостаивался сравнения с молодым Жоржем Сен-Пьером. Но стать звездой UFC ему так и не удалось. Он завершил профессиональную карьеру с рекордом с 11 побед и 8 поражений.
  • В США наибольшее количество больных коронавируса в мире – 164 610! Количество смертей, по состоянию на 31 марта, – 3170.


Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Здоровье Новости Спорта Спорт Коронавирус COVID-19 Новости США Смешанные единоборства
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