Памятники нам не нужны, – тренер клуба УПЛ оценил трансфер Милевского

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин рассказал, видит ли он в своей команде форварда "Динамо" Брест Артема Милевского.

Костышин признался Youtube-каналу "Трендець", что украинский форвард вряд ли выдержит все нагрузки в "Колосе".

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"Перспективы Милевского в Колосе? У нас такие нагрузки, что ему было бы трудно. Сделать исключение? А он что, памятник? Нам в команде памятники не нужны", – сказал Костышин.

Напомним, что в прошлом сезоне Милевский забил 4 гола в 26 матчах чемпионата Беларуси. Контракт 35-летнего форварда с "Динамо" Брест рассчитан до конца 2020 года.

Спорт24 писал, что Артем Милевский отличился в товарищеском матче, в котором его Брестское "Динамо" играло против "Крылья Советов".