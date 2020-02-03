24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Памятники нам не нужны, – тренер клуба УПЛ оценил трансфер Милевского

13 Читати новину українською
Руслан Костышин / ФК "Колос"

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин рассказал, видит ли он в своей команде форварда "Динамо" Брест Артема Милевского.

Костышин признался Youtube-каналу "Трендець", что украинский форвард вряд ли выдержит все нагрузки в "Колосе".

К теме: "Динамо" разгромило команду Милевского и Хачериди – видео

"Перспективы Милевского в Колосе? У нас такие нагрузки, что ему было бы трудно. Сделать исключение? А он что, памятник? Нам в команде памятники не нужны", – сказал Костышин.

Напомним, что в прошлом сезоне Милевский забил 4 гола в 26 матчах чемпионата Беларуси. Контракт 35-летнего форварда с "Динамо" Брест рассчитан до конца 2020 года.

Спорт24 писал, что Артем Милевский отличился в товарищеском матче, в котором его Брестское "Динамо" играло против "Крылья Советов".

 

Каникулы в Украине 2019 – 2020: когда будут отдыхать школьники
сегодня
111483
Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Футбол ФК Колос
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 14:07 "Герта" потратила больше всех, Фернандеш – самый дорогой переход: итоги трансферного окна
Михайло Гема 39
сегодня 12:32 Момент с участием Михайлюка попал в топ-5 лучших в НБА: видео
Юрій Семенюк 25
сегодня 12:04 Самое высокое здание мира украсили изображением Коби Брайанта с дочерью: видео
Юрій Семенюк 157
сегодня 09:21 Американский футбол: "Канзас-Сити" победил "Сан-Франциско" в матче за Супербоул
Ігор Саджениця 40
2 февраля 20:13 Зинченко получил удаление в матче против "Тоттенхэма", "шпоры" сразу забили и победили – видео
Ігор Саджениця 1110
Новости
Больше новостей
Залиште відгук