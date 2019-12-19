Папа Римский назначил боксера Деонтея Уайлдера послом мира

Чемпион мира по боксу по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер встретился с Папой Римским Франциском. Понтифик назначил боксера послом мира.

О встрече Уайлдера и Франциска рассказал президент WBC Маурисио Сулейман в комментарии BoxingScene.

"Когда мы были в Риме, представляя Папе Римскому Деонтея Уайлдера, я сказал: "Это настоящий чемпион мира в тяжелом весе", и с большой улыбкой он принял Деонтея и назначил его послом мира", – заявил Сулейман.

К слову: Деонтей Уайлдер – история жестокого боксера современности, который может сражаться с Усиком



Папа Римский Франциск встретился с Деонтеем Уайлдером (фото BoxingScene)

Причина, почему Папа Римский решил так сделать – история самого Уайлдера. Он начал заниматься боксом ради того, чтобы помочь своей дочери Найи. У девушки расщепление позвоночника, и Уайлдеру потребовалось немало денег на лечение.

Стоит отметить, что во время пребывания в Риме, Уайлдер посетил детскую больницу, где встретился с детьми.