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Гонщик Паулу Гонсалвеш погиб на ралли "Дакаре"

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Паулу Гонсалвеш / twitter.com/U_Desporto

Португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш 12 января погиб на "Дакаре". Причиной смерти Гонсалвеша стало падение с мотоцикла на протяжении прохождения 276-километрового спецучастка.

Как информируют организаторы гонки, в 10:08 по местному времени они получили сообщение об инциденте и сразу выслали на место происшествия медицинский вертолет.

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В 10:16 бригада медиков обнаружила Гонсалвеша без сознания после остановки сердца. После реанимационных мероприятий гонщик был доставлен в больницу, где врачи констатировали смерть.

В 2020 году 40-летний Гонсалвеш в 13-й раз вышел на старт "Дакара". Лучшим достижением гонщика стало второе место в общем зачете мотоциклистов по итогам ралли-рейда в 2015 году.

После шестого этапа нынешнего "Дакара" португалец занимал 46-е место в зачете мотоциклистов.

За всю историю проведения "Дакара" Гонсалвеш стал 29-м участником гонки, погибшим во время участия в ралли-рейде.

Предыдущий смертельный случай был зафиксирован в 2015 году, когда в Аргентине погиб польский мотогонщик Михал Херник.

Ралли-марафон "Дакар" впервые проходит по территории Саудовской Аравии. Финиш гонки состоится 17 января.

Что такое "Дакар"?
Ежегодный марафонский трансконтинентальный ралли-рейд, одна из самых опасных гонок. Проводится с 1978 года. Соревнования проходят в трех группах: мотоциклы, автомобили и грузовики.

Трасса на "Дакарах" прокладывается не всегда по автомобильным дорогам общего пользования, без специальных мер по ограничению движения местного транспорта.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Потери
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