Первая европейская страна позволила болельщикам вернуться на стадионы

Венгерская футбольная федерация объявила в четверг, 28 мая, что болельщики отныне снова смогут присутствовать на футбольных матчах.

Организаторы будут рассаживать зрителей, соблюдая дистанцию в три места между ними, в шахматном порядке. Об этом сообщают европейские СМИ.

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Однако федерация уточнила, что пока все же оставляет за футбольными клубами возможность принимать решения, играть при пустом стадионе или при зрителях.

Внимание! Уже на следующей неделе в Будапеште должен состояться матч между ФК "Гонвед" и "Мезйокйовешд". Билеты, как ожидается, вскоре поступят в продажу.

Спортсмены, тренерский штаб и судьи должны будут перед матчем сдать тест на коронавирус.

Венгрия станет первой европейской страной, которая позволит болельщикам вернуться на стадионы. Беларусь, которая единственной среди стран Европы не останавливала футбольный чемпионат, не ограничивала посещение стадионов.

Что известно о возобновлении чемпионата Венгрии

Сезон в Венгрии восстановился 23 мая сразу тремя матчами: два Кубка Венгрии и один из чемпионата страны.

Венгрия стала второй после Польши, кто официально объявил о возобновлении футбольного сезона.