Первая европейская страна позволила болельщикам вернуться на стадионы
Венгерская футбольная федерация объявила в четверг, 28 мая, что болельщики отныне снова смогут присутствовать на футбольных матчах.
Организаторы будут рассаживать зрителей, соблюдая дистанцию в три места между ними, в шахматном порядке. Об этом сообщают европейские СМИ.
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Однако федерация уточнила, что пока все же оставляет за футбольными клубами возможность принимать решения, играть при пустом стадионе или при зрителях.
Внимание! Уже на следующей неделе в Будапеште должен состояться матч между ФК "Гонвед" и "Мезйокйовешд". Билеты, как ожидается, вскоре поступят в продажу.
- Спортсмены, тренерский штаб и судьи должны будут перед матчем сдать тест на коронавирус.
- Венгрия станет первой европейской страной, которая позволит болельщикам вернуться на стадионы. Беларусь, которая единственной среди стран Европы не останавливала футбольный чемпионат, не ограничивала посещение стадионов.
Что известно о возобновлении чемпионата Венгрии
Сезон в Венгрии восстановился 23 мая сразу тремя матчами: два Кубка Венгрии и один из чемпионата страны.
Венгрия стала второй после Польши, кто официально объявил о возобновлении футбольного сезона.