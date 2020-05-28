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Первая европейская страна позволила болельщикам вернуться на стадионы

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Болельщики в Венгрии
Болельщики в Венгрии / fradi.hu

Венгерская футбольная федерация объявила в четверг, 28 мая, что болельщики отныне снова смогут присутствовать на футбольных матчах.

Организаторы будут рассаживать зрителей, соблюдая дистанцию в три места между ними, в шахматном порядке. Об этом сообщают европейские СМИ.

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Однако федерация уточнила, что пока все же оставляет за футбольными клубами возможность принимать решения, играть при пустом стадионе или при зрителях.

Внимание! Уже на следующей неделе в Будапеште должен состояться матч между ФК "Гонвед" и "Мезйокйовешд". Билеты, как ожидается, вскоре поступят в продажу.

  • Спортсмены, тренерский штаб и судьи должны будут перед матчем сдать тест на коронавирус.
  • Венгрия станет первой европейской страной, которая позволит болельщикам вернуться на стадионы. Беларусь, которая единственной среди стран Европы не останавливала футбольный чемпионат, не ограничивала посещение стадионов.

Что известно о возобновлении чемпионата Венгрии

Сезон в Венгрии восстановился 23 мая сразу тремя матчами: два Кубка Венгрии и один из чемпионата страны.

Венгрия стала второй после Польши, кто официально объявил о возобновлении футбольного сезона.

Автор: Юрий Семенюк
Теги: Здоровье Новости Спорта Венгрия Коронавирус COVID-19 Спорт Футбол
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