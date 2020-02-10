Первая жертва Ломаченко в профессионалах неожиданно заговорил о реванше с украинцем

Американский боксер Гэри Расселл-младший (31-1, 18 КО) рассказал после победного боя против Тугстсогта Ньямбаяра, что хочет провести матч-реванш с Василием Ломаченко.

Боксер отметил, что ему надо "вернуть долг", сообщает Boxingscene.

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Я хочу матча-реванша с Ломаченко. Сделаю это не для болельщиков, не для прессы, а для себя. Я слишком честолюбив, чтобы забыть и оставить все как есть. Мне надо вернуть долг,

– заявил американец.

В июня 2014 года американский проспект Гэри Расселл-младший потерпел первое и до сих пор единственное поражение в карьере от рук Василия Ломаченко.