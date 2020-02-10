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Первая жертва Ломаченко в профессионалах неожиданно заговорил о реванше с украинцем

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Гэри Расселл-младший / Фото из открытых источников

Американский боксер Гэри Расселл-младший (31-1, 18 КО) рассказал после победного боя против Тугстсогта Ньямбаяра, что хочет провести матч-реванш с Василием Ломаченко.

Боксер отметил, что ему надо "вернуть долг", сообщает Boxingscene.

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Я хочу матча-реванша с Ломаченко. Сделаю это не для болельщиков, не для прессы, а для себя. Я слишком честолюбив, чтобы забыть и оставить все как есть. Мне надо вернуть долг,
– заявил американец.

В июня 2014 года американский проспект Гэри Расселл-младший потерпел первое и до сих пор единственное поражение в карьере от рук Василия Ломаченко.

  • Украинский боксер вскоре будет драться с Теофимо Лопесом. Пока неизвестна официальная дата поединка между Ломаченко и Лопесом, но американец намекнул, что бой может состояться 30 мая.
  • Если бой Ломаченко – Лопес состоится, то украинец может получить за него 4,5 миллиона долларов. До сих пор самым большим гонораром Ломаченко за бой были 2 миллиона евро. Их чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO заработал 31 августа 2019 года, когда победил Люка Кэмпбелла.
  • Ломаченко последний раз выходил в ринг еще 31 августа 2019 года. В Лондоне украинец решением судей победил Люка Кэмпбелла и завоевал титул WBC.
  • Теофимо Лопес 15 декабря легко победил чемпиона мира по версии IBF Ричарда Комми. Теофимо нокаутировал соперника уже во втором раунде.
  • Если Ломаченко победит, он станет абсолютным чемпионом мира по боксу в легком весе. И вторым украинцем, который получил такой титул. До этого абсолютным чемпионом мира по боксу был Александр Усик в первом тяжелом весе.
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Теги: Спорт Бокс Василий Ломаченко Дебют Ломаченко в профи
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