Первая жертва Ломаченко в профессионалах неожиданно заговорил о реванше с украинцем
Американский боксер Гэри Расселл-младший (31-1, 18 КО) рассказал после победного боя против Тугстсогта Ньямбаяра, что хочет провести матч-реванш с Василием Ломаченко.
Боксер отметил, что ему надо "вернуть долг", сообщает Boxingscene.
К слову: Топ-10 поединков, которые сделают Василия Ломаченко лучшим боксером в истории
Я хочу матча-реванша с Ломаченко. Сделаю это не для болельщиков, не для прессы, а для себя. Я слишком честолюбив, чтобы забыть и оставить все как есть. Мне надо вернуть долг,
– заявил американец.
В июня 2014 года американский проспект Гэри Расселл-младший потерпел первое и до сих пор единственное поражение в карьере от рук Василия Ломаченко.
- Украинский боксер вскоре будет драться с Теофимо Лопесом. Пока неизвестна официальная дата поединка между Ломаченко и Лопесом, но американец намекнул, что бой может состояться 30 мая.
- Если бой Ломаченко – Лопес состоится, то украинец может получить за него 4,5 миллиона долларов. До сих пор самым большим гонораром Ломаченко за бой были 2 миллиона евро. Их чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO заработал 31 августа 2019 года, когда победил Люка Кэмпбелла.
- Ломаченко последний раз выходил в ринг еще 31 августа 2019 года. В Лондоне украинец решением судей победил Люка Кэмпбелла и завоевал титул WBC.
- Теофимо Лопес 15 декабря легко победил чемпиона мира по версии IBF Ричарда Комми. Теофимо нокаутировал соперника уже во втором раунде.
- Если Ломаченко победит, он станет абсолютным чемпионом мира по боксу в легком весе. И вторым украинцем, который получил такой титул. До этого абсолютным чемпионом мира по боксу был Александр Усик в первом тяжелом весе.
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии