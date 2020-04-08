Первый украинский клуб официально снизил зарплаты футболистам из-за карантина

Ровненский "Верес" объявил об уменьшении зарплаты футболистам на 50% на время действия карантина в Украине.

Как говорится на официальном сайте клуба, руководство клуба решило заключить с футболистами контракты на период действия в Украине карантина, по которому они будут получать 50% зарплаты. Срок действия контрактов установили до 15 июня 2020 года.

"Это совместное решение администрации и игроков. Предварительно он обсуждался с футболистами и тренерским штабом. Оно позволит пройти этот непростой период без потерь и быть готовым выполнить поставленные спортивные задачи", – говорится в заявлении клуба.

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Верес стал первым из украинских клубов, который официально объявил об уменьшении зарплаты футболистам из-за карантина в Украине.

Ровненская команда выступает во Второй лиге.

Главный тренер команды – Юрий Вирт.

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