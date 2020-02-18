Пидгрушная единственная из украинок выступит в последней гонке чемпионата мира по биатлону

Елена Пидгрушная станет единственной представительницей Украины в последней женской гонке чемпионата мира по биатлону 2020 года. 23-го февраля женщин ждет масс-старт.

Пидгрушная стала единственной биатлонисткой сборной Украины, которая квалифицировалась в масс-старте чемпионата мира.

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Масс-старт формируется по трем квотам: призеры чемпионата мира, топ-15 общего зачета кубка мира, и лучшие по результатам в личных гонках на чемпионате мира, кто не попал в первые две квоты.

Пидгрушная попала в масс-старт по третьей квоте.

Украинкам Вите Семеренко и Юлии Джиме не хватило 3 очка для попадания на гонку по этой квоте. Они находятся в списке запасных.

Елена Пидгрушная никогда не выигрывала масс-старт. Только однажды украинка финишировала в топ-10.

Женский масс-старт состоится в воскресенье, 23 февраля. Начало в 13:30. В 16 часов стартует мужской масс-старт.

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