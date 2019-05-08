Пидгрушная присоединится к основной сборной Украины по биатлону

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Елена Пидгрушная
Елена Пидгрушная / Фото из открытых источников

Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная сможет продолжить карьеру после того, как врачи обнаружили у нее проблемы с сердцем.

Теперь стало известно, что спортсменка будет готовиться к сезону с основной командой. Об этом сообщает Xsport.

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Ранее в состав сборной Украины на новый сезон вошли Юлия Журавок, Надежда Белкина, Яна Бондар, Ольга Абрамова, Дарья Блашко, Анна Кривонос.

Отдельно будут готовиться сестры Семеренко и Анастасия Меркушина. Юлия Джима пока под вопросом на зимний сезон.

В феврале сообщалось, что спортсменка вынуждена досрочно завершить сезон по рекомендации врачей, которые диагностировали у нее острую стадию миокардита – воспаление сердечной мышцы.

При обследовании врачи не обнаружили противопоказаний для активных занятий спортом, и Пидгрушная уже на первом тренировочном сборе сможет работать наравне с другими спортсменками.

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Теги: Новости Спорта Елена Пидгрушна Новости биатлона Спорт
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