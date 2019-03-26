Пидручного наградили в Украине: стала известна сумма премии

Лидер сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный получил премию за победу на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.

Пидручный получил премию от Тернопольской областной государственной администрации за победу в гонке-преследовании.

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Сертификат вручил глава Тернопольской облгосадминистрации Степан Барна. Премия составила 100 тыс. грн.



Фото: Виктор Мацикур

Кроме того, Пидручного наградили званием "Гордость Тернопольщины" и вручили сертификат на сумму 50 тыс. грн персональной стипендии, которую он получит в течение года.



Фото: Виктор Мацикур

Спорт 24 писал, что в понедельник, 26 марта, мужская и женская сборные Украины по биатлону вернулись в Киев после завершения последнего этапа Кубка мира. В аэропорту "Борисполь" команду встречали множество фанатов с цветами и плакатами.

Последний этап Кубка мира 2018/2019 в Холменколлене завершился 24 марта. Теперь биатлонисты будут отдыхать в отпуске.

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