Пидручный финишировал девятым в спринтерской гонке на этапе Кубка мира по биатлону

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный финишировал на девятой позиции в мужской спринтерской гонке на этапе Кубка Мира в австрийском Хохфильцене.

Подручный совершил один промах на первой стрельбе. И показал время 25:45,4. Это позволило ему занять лишь девятое место. Отставание от победителя Йоханнеса Бе составило 37,6. При том, что норвежец во время второй стрельбы тоже совершил один промах.

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Чисто отстрелялся другой украинец – Антон Дудченко. Однако он был несколько медлителен на трассе +1:16,1 и только 27-е место. Однако он набрал первые зачетные баллы.

Кроме Йоханнеса Бе, на подиум также поднялись француз Симон Дестьо (0+1, +7,8) и россиянин Александр Логинов (0+0, +14,6).

Что касается остальных украинцев, то Артем Прима (2+1, +2:10,6) – 60-й, Руслан Ткаленко (1+2, +2:15,7) – 68-й и Артем Тищенко (0+2, +2:34,6) – 76-й.