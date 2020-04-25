Пидручный: Россия настолько обнаглела, что начинает пожинать плоды своей наглости в спорте

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный поделился своим мнением относительно ситуации с российским биатлонистом Александром Логиновым, в номер которого ворвалась антидопинговая полиция во время чемпионата мира-2020 в итальянском Антхольце.

Тогда местные правоохранительные органы изъяли компьютер и ноутбук россиянина Александра Логинова, который когда-то в карьере отсиживал дисквалификацию из-за употребления допинга. Слова Пидручного цитирует Tribuna.com.

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"Ситуация с Александром Логиновым в Антхольце – это было уже слишком. Если вы хотите, чтобы конкретно Логинов или любой другой спортсмен, которого ловили на допинге, уже не выступали – поменяйте правила наказания за различные виды допинга. Но давление во время соревнований... В день перед стартом, в 6 утра, к нему заваливаются с автоматами карабинеры, наставляют автоматы, говорят не двигаться, и он сидит на кровати, пока его обыскивают. В день старта так не делается. Если мы боремся за чистый спорт, то подойдите в день отдыха, когда ему не нужно никуда готовиться и занимайтесь своим делом", – рассказал украинец.

"Как по мне, это было слишком. Я не защищаю конкретно его или допингистов – я тоже против этого. Но есть правила, и мы должны их соблюдать. Его дисквалифицировали, он свое отсидел. Если он сейчас выступает, то Логинов отбыл свое наказание – что вы от него хотите? Думаю, WADA его сейчас хорошенько проверяет.

Россия настолько обнаглела, что начинает пожинать плоды своей наглости даже в спорте. Речь об аннексии, войнах, тоннах лжи, фейках, которые она распространяет. Международная общественность просто не выдерживает этого издевательства, а деньги в России уже заканчиваются, чтобы платить и отмазаться,

– подытожил Дмитрий Пидручный.

В прошлом сезоне Пидручный занял 17 место в общем зачете Кубка мира. Обладателем Большого хрустального глобуса стал норвежец Йоханнес Бё.

На этапе Кубка мира в Нове-Место Дмитрий вместе со сборной Украины занял второе место в классической эстафете. Также Пидручный завоевал две медали на чемпионате Европы в Раубичах: бронзу в супер-спринте и золото в смешанной эстафете.

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