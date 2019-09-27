Пилот Формулы-1 едва не переехал птицу на Гран-при России: видео
Финский пилот Mercedes Валттери Боттас чудом сумел объехать птицу во время свободных заездов на Гран-при России в Сочи.
В одном из поворотов птица решил посмотреть заезд Боттаса прямо на трассе.
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Сложно сказать, видел ли финский гонщик птицу. Однако Боттас сумел не наехать на крылатого и замедленный повтор это демонстрирует.
Квалификация Гран-при России состоится в субботу. Гонка пройдет в воскресенье, 29 сентября.
Последние три гонки в Формуле-1 выиграла итальянская команда Ferrari. На Гран-при Бельгии и Италии победы отпраздновал Шарль Леклер, а гонку в Сингапуре в свой актив занес Себастьян Феттель.
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