Пилот Формулы-1 едва не переехал птицу на Гран-при России: видео

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Валттери Боттас
Валттери Боттас / twitter.com/ValtteriBottas

Финский пилот Mercedes Валттери Боттас чудом сумел объехать птицу во время свободных заездов на Гран-при России в Сочи.

В одном из поворотов птица решил посмотреть заезд Боттаса прямо на трассе.

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Сложно сказать, видел ли финский гонщик птицу. Однако Боттас сумел не наехать на крылатого и замедленный повтор это демонстрирует.

Квалификация Гран-при России состоится в субботу. Гонка пройдет в воскресенье, 29 сентября.

Последние три гонки в Формуле-1 выиграла итальянская команда Ferrari. На Гран-при Бельгии и Италии победы отпраздновал Шарль Леклер, а гонку в Сингапуре в свой актив занес Себастьян Феттель.

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Теги: Спорт Mercedes Валттери Боттас Формула-1
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