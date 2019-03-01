Пилот Формулы-1 встретился с украинским мальчиком, тот от счастья забыл об автографе: фото

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Фернандо Алонсо
Фернандо Алонсо / twitter.com/McLarenF1

На международные соревнования World Master Series по картингу, которые прошли на итальянской трассе в Лонато, посетил легендарный гонщик Формулы испанец Фернандо Алонсо. В Лонато Алонсо встречался с пилотами разных команд, одной из которых была Gamoto Kart, членом которой является украинский пилот – 9-летний Александр Бондарев.

Украинский мальчик настолько был счастлив увидеть Алонсо, что забыл взять автограф у знаменитого испанца.

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"Я давно мечтал познакомиться с Фернандо Алонсо и даже хотел попросить у него автограф. Но, когда мы с ребятами из команды во время обеда прямо в кафе увидели его, у меня просто отняло язык. Фернандо спросил, как у нас идут гонки и пожелал нам "обязательно стать пилотами Формулы". Я что-то говорил ему на испанском, но об автографе даже забыл. У нас в команде, кроме меня, два итальянца и один парень из Таиланда, они общались на английском. Все мы были поражены искренностью Фернандо не могли поверить, что мы действительно общаемся с легендарным гонщиком", – цитирует Александра Xsport.


Фото: пресс-служба соревнований

Украинец Бондарев уже второй год подряд показывает высокие результаты на Всемирной картинговой арене.

В 2018 году Фернандо Алонсо завершил карьеру в Формуле 1. В его активе два чемпионских титула в 2005 и 2006 годах. Испанец выступал за Minardi, Renault, McLaren, Ferrari. Именно с Renault он дважды стал чемпионом мира.

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Теги: Спорт Формула-1
Источник: 24 Канал
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