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Пилоту вертолета Брайанта не хватило 12 секунд, чтобы выйти из зоны облаков – новые детали

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Вертолет Коби Брайанта / Фото из открытых источников

В ходе осмотров обломков вертолета, на котором разбился легендарный игрок "Лейкерс" Коби Брайант, не обнаружены признаки отказа двигателя.

Падение могло произойти по той причине, что пилот Ара Зобаян потерял контроль над ситуацией из-за попадания в облака, сообщает ESPN.

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По заявлению комиссии, которая проводит расследование катастрофы, пилот был близок к тому, чтобы покинуть зону облаков. Пилот поднял воздушное судно на высоту 701 метр, оказавшись всего в 30 метрах от верхушек облаков.

Однако пилот прекратил подъем и начал скоростной спуск, повернув в левую сторону, в результате чего врезался в склон на скорости свыше 290 км/ч.

Вероятно, учитывая данные, пилоту не хватило 12 секунд, чтобы выйти из зоны облаков.

Что известно о смерти Коби Брайанта

  • Коби Брайант погиб в авиакатастрофе. Инцидент произошел неподалеку от Лос-Анджелеса, а именно вблизи города Калабасас утром 26 января по местному времени.
  • Все девять человек, находившихся на борту авиасудна, погибли. Среди них и его 13-летняя дочь Джианна. Кроме того, на борту находилась ее партнерша по баскетбольной команде Алисса Альтобелли, ее отец Джон (тренер по бейсболу) и мать Керри. Не выжил и пилот вертолета.
  • Катастрофа произошла на 25 минуте полета, перед этим на высоте 500 метров с машиной потеряли связь.
  • Впоследствии стало известно, что вертолет Sikorsky S-76 около минуты падал на высокой скорости, прежде чем разбиться.
  • В день гибели Брайанта все матчи начинались с минуты молчания. Некоторые баскетболисты не разыгрывали мяч в течение 24 секунд. Именно под этим номером выступал Брайант за "Лейкерс".
  • В последнем твите Брайант поздравил ЛеБрона Джеймса, который побил его рекорд в НБА. Сам ЛеБрон расплакался, когда узнал о его гибели.
  • Журнал Time посвятил обложку погибшему Коби Брайанту. А по всему Лос-Анджелесу появляются граффити в его честь.
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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Новости Спорта Баскетбол NBA Погиб Коби Брайант Катастрофа
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