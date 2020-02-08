Пилоту вертолета Брайанта не хватило 12 секунд, чтобы выйти из зоны облаков – новые детали

В ходе осмотров обломков вертолета, на котором разбился легендарный игрок "Лейкерс" Коби Брайант, не обнаружены признаки отказа двигателя.

Падение могло произойти по той причине, что пилот Ара Зобаян потерял контроль над ситуацией из-за попадания в облака, сообщает ESPN.

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По заявлению комиссии, которая проводит расследование катастрофы, пилот был близок к тому, чтобы покинуть зону облаков. Пилот поднял воздушное судно на высоту 701 метр, оказавшись всего в 30 метрах от верхушек облаков.

Однако пилот прекратил подъем и начал скоростной спуск, повернув в левую сторону, в результате чего врезался в склон на скорости свыше 290 км/ч.

Вероятно, учитывая данные, пилоту не хватило 12 секунд, чтобы выйти из зоны облаков.

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