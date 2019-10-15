Пятов: Мы играли в футбол и у нас получалось

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Андрей Пятов
Андрей Пятов / GETTY IMAGES

Вратарь сборной Украины Андрей Пятов поделился впечатлениями от матча против Португалии. Голкипер стал лучшим игроком матча в составе Украины.

Пятов рассказал, что команда спокойно выдержала последние минуты, которые были чрезвычайно напряжены.

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Я смотрел, 90-я минута была. В принципе нас и ничья устраивала. Не было такого, чтобы за результат засесть в штрафной, отбиваться. Мы играли в футбол и у нас получалось,
– сказал голкипер.

Также Пятов убежден, что никакого пенальти в матче не было. Как известно, Энтони Тейлор назначил сомнительный одиннадцатиметровый за руку Тараса Степаненко. "Попал в ногу, потом в руку. Да и первая карточка не ему должна была быть. Поэтому судья несколько "потерялся", – отметил Андрей.

На вопрос о том, что изменилось в игре сборной, вратарь сказал, что игроки начали выполнять то, что от них требовалось. Кроме того, Андрей рассказал, откуда у команды появилась уверенность.

Все от тренера зависит. То, что было на установке сказано – играть в футбол. Самая сильная черта, которую принес Шевченко? Игра, построение игры. Сейчас футбол такой. Правильно подобрать тактику под соперника,
– отметил голкипер.

В завершение Пятов рассказал, что команда немного переживала, когда был назначен пенальти. "А когда уже почувствовали уверенность, начали идти в контратаки, контролировали мяч. Хорошо проводили атаки с флангов, они не знали что делать", – резюмировал голкипер.

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Сборная Украины выиграли шесть матчей в группе B и один сыграла вничью. В активе "сине-желтых" 19 очков, что позволило команде выиграть группу. Сборная Украины по футболу в третий раз в своей истории сыграет на групповом этапе чемпионата Европы.

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Автор: Елена Кук, Игорь Садженица
Теги: Сборная Украины по футболу Украина – Португалия Евро-2020 Новости Спорта Спорт Футбол
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