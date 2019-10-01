Планирую показать миру, что я следующая суперзвезда из Украины, – Деревянченко

Украинский боксер Сергей Деревянченко перед поединком с Геннадием Головкиным за чемпионские пояса IBF и IBO пообщался с журналистами.

Сергей заявил, что все еще верит в то, что он непобедимый боец. "И я планирую показать, что то, что предвидела моя команда, сбудется, и я стану чемпионом мира в среднем весе в эту субботнюю ночь".

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Вместе с тем, украинец считает, что поединок против Головкина будет самым сложным в его боксерской карьере.

Это не будет легкой борьбой. GGG (Геннадий Головкин, – Спорт24) – фантастический боец, и я очень уважаю его. Этот бой, вероятно, будет самым сложным в моей карьере, но я считаю, что я более чем готов к этому моменту, и я планирую показать миру, что Сергей Деревянченко – следующая суперзвезда и чемпион мира по Украине,

– цитирует Сергея boxingscene.

Поединок Головкин – Деревянченко состоится в ночь с 5-го на 6 октября в Нью-Йорке на легендарной арене "Мэдисон-сквер-гарден". Начало поединка по киевскому времени – примерно 4 часа утра.

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