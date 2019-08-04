Пластун, Безус и Яремчук забили за "Гент" в чемпионате Бельгии: видео

Футболисты сборной Украины Игорь Пластун, Роман Безус и Роман Яремчук забили за свой клуб "Гент" в матче чемпионата Бельгии. Защитник Пластун отметился дебютным голом в Бельгии за "Гент", а Безус оформил дубль.

В рамках второго тура чемпионата Бельгии "Гент" встречался с клубом "Эйпен". Пластун сумел отличиться уже на второй минуте.

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После подачи с угла поля Пластун пробил головой. Мяч после рикошета попал в ворота голкипера "Эйпена". На 33 минуте, когда счет уже был 2:0, отличился голом Роман Безус. Полузащитник замкнул навес на дальнюю штангу мощным ударом головой.

Неприличным счет в матче сделал еще один украинец Роман Яремчук. Форвард помог "Генту" заработать пенальти, который сам и реализовал. На 90-й минуте Безус оформил дубль.

Гент – Эйпен – видео голов

Команда украинцев победила "Эйпен" с неприличным счетом 6:1. Благодаря этой победе "Гент" поднялся в турнирной таблице на пятом позицию. В активе команды украинцев четыре очка.