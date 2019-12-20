24 канал техно lifestyle Экономика Здоровье футбол дизайн auto Учеба Likar Дизайн покер
more

Победа Стаховского над Федерером вошла в крупнейшие сенсации десятилетия на Уимблдоне

3 Читати новину українською
Сергей Стаховский / tennisnet.com

Победа украинского теннисиста Сергея Стаховского над Роджером Федерером вошла в число крупнейших сенсаций десятилетия на Уимблдоне.

В 2013 году в рамках второго круга Стаховский сенсационно в четырех сетах справился с Федерером – 6:7 (5), 7:6 (5), 7:5, 7:6 (5).

Смотрите также: Удар Стаховского в прыжке вошел в число лучших розыгрышей сезона: видео

Видео крупнейших сенсаций Уимблдона

В следующем круге Стаховский проиграл австрийцу Юргену Мельцеру по итогам четырех сетов.

В то же время Роджер Федерер является восьмикратным чемпионом Уимблдона.

В число крупнейших сенсаций Уимблдона также вошли поражения Рафаэля Надаля, Серены Уильямс, Марии Шараповой, Новака Джоковича и Венус Уильямс.

Зимний сезон: где в Украине можно бюджетно отдохнуть на горнолыжном курорте
сегодня
1775
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Вимблдон Роджер Федерер Сергей Стаховский Теннис
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 20:01 Формула-1: болельщики выбрали лучшую гонку сезона
Вісент Луїс 3
19 декабря 18:20 Зимние трансферы 2020: онлайн
Юрій Семенюк 94
сегодня 19:15 "Барселона" в Лиге чемпионов заработала больше, чем победитель "Ливерпуль": суммы призовых
Ігор Саджениця 48
сегодня 18:38 Гол в ворота российского "Зенита" стал лучшим в Лиге чемпионов: видео
Юрій Семенюк 83
сегодня 16:36 Бывший тренер "МанСити" Микель Артета возглавил лондонский "Арсенал"
Юрій Семенюк 10
Новости
Больше новостей
Залиште відгук