Победа Стаховского над Федерером вошла в крупнейшие сенсации десятилетия на Уимблдоне
Победа украинского теннисиста Сергея Стаховского над Роджером Федерером вошла в число крупнейших сенсаций десятилетия на Уимблдоне.
В 2013 году в рамках второго круга Стаховский сенсационно в четырех сетах справился с Федерером – 6:7 (5), 7:6 (5), 7:5, 7:6 (5).
Смотрите также: Удар Стаховского в прыжке вошел в число лучших розыгрышей сезона: видео
Видео крупнейших сенсаций Уимблдона
В следующем круге Стаховский проиграл австрийцу Юргену Мельцеру по итогам четырех сетов.
В то же время Роджер Федерер является восьмикратным чемпионом Уимблдона.
В число крупнейших сенсаций Уимблдона также вошли поражения Рафаэля Надаля, Серены Уильямс, Марии Шараповой, Новака Джоковича и Венус Уильямс.
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии