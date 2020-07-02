Украинский защитник Дмитрий Чигринский помог АЕК одержать победу. Гол украинца вернул клубу вторую позицию в турнирной таблице.

В рамках 31 тура чемпионата Греции АЕК Чигринского встречался с ПАОК, пишет 24 канал.

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Герой матча

Украинец вышел на поле в стартовом составе и открыл счет на 42-й минуте. 33-летний защитник воспользовался ошибкой голкипера и головой отправил мяч в ворота с дальней штанги при подаче со стандарта.

Добавим, что первый мяч Чигринский тоже провел в ворота ПАОК в сентябре 2019 года. Финальный счет матча зафиксировал Марко Ливайя, реализовав пенальти в конце встречи.

Чигринский является твердым игроком основы АЕК, который благодаря сегодняшней победе догнал ПАОК в таблице. Теперь команды делят 2-3 места, набрав по 59 очков. Пока еще не решен вопрос о новом контракте Дмитрия, ведь действующее соглашение завершается этим летом.

Обзор матча ПАОК – АЕК