Сборная по волейболу и несгибаемый Деревянченко: кто больше всего поразил в 2019 году

В 2019 году многие украинские спортсмены и команды влюбили в себя на внутренней и международной арене. Спорт24 вспоминает, кто больше всего поразил в уходящем году.

Историческая медаль Данчи

6-го февраля на чемпионате мира по сноубордингу сборная Украины завоевала серебряную медаль. 28-летняя Аннамари Данча стала "серебряным" призером в дисциплине параллельный слалом.

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Это первая медаль по сноубордингу в истории Украины!

В топ-16 Данча пробилась, показав лишь пятнадцатый результат. Однако впоследствии она удачно преодолела 1/8 финала, четвертьфинала и полуфинал.

В финале украинка уступила на 0,85 секунды Джули Зогг из Швейцарии.

Видео финала в параллельном слаломе на чемпионате мира

В карьере 29-летней украинки это лучший результат. Ранее ее лучшим результатом было 6-е место на этом же чемпионате мира.

При этом в параллельном слаломе на чемпионатах мира она никогда не финишировала выше 15-го места.

Сенсационный "Ингулец"

В прошлом футбольном сезоне, пожалуй, больше всего поразил клуб из села Петрово "Ингулец". Команда сумела дойти до финала Кубка Украины.

Таким образом "Ингулец" стал первым в истории украинского футбола клубом, который вышел в финал Кубка Украины не из элитного дивизиона.

Свой путь в кубке "Ингулец" начал с 1/32 финала, где победил "Колос". На пути к финалу "красно-желтые" победили высшелиговые "Мариуполь", "Карпаты" и "Зарю". В финальной игре "Ингулец" уступил "Шахтеру" со счетом 0:4.

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В новом сезоне клуб из Петрово уже дошел до 1/4 финала, где сыграет с перволиговым "Минаем".

Несокрушимый Иван Редкач

Разве ленивый не списал со счетов талантливого украинского боксера Ивана Редкача. Несмотря на серию неприятных поражений Иван сумел вернуться и громко заявил о себе.

В начале лета Иван на вечере бокса в США получил неожиданную победу над именитым американцем Девоном Александером.

В поединке с опытным американцем Редкач считался аутсайдером. Бой так и не преодолел 10-раундовую дистанцию: Редкач, который доминировал практически весь поединок, в шестом раунде отправил бывшего чемпиона мира в третий нокдаун, после чего рефери остановил бой.

Видеообзор боя Редкач – Александер

Полусредневес Редкач в следующем бою встретится с экс-чемпионом мира в двух весовых категориях Дэнни Гарсией.

На кону поединка будет стоять статус обязательного претендента на пояс WBC. Чемпионом мира по версии WBC является непобедимый Эррол Спенс.

Юный чемпион по прыжкам в воду

В конце лета любителей водных видов спорта поразили юные Алексей Середа и Олег Сербин. На чемпионате Европы по прыжкам в воду, который состоялся в Киеве, спортсмены пополнила копилку сборной Украины серебряной медалью.

Они стали вторыми в синхронных прыжках с вышки 10 м. На момент соревнований Алексею Середе было всего 13 лет и он уже получил право на участие в Олимпийских играх 2020 в Токио.

Украинцы набрали 413,16 балла, уступив победителям из России в 4,14 балла.

Через несколько дней Середа стал чемпионом Европы в прыжках с 10-метровой вышки. 13-летнему спортсмену удалось стать самым молодым чемпионом Европы в истории.



Алексей Середа / фото: НОК Украины

Алексей с результатом 488,85 балла занял первое место, опередив француза Бенджамина Оффре и россиянина Руслана Тернового.

Украинец побил рекорд британца Томаса Дэйли. Тот стал чемпионом Европы в 2008 году, когда ему было 13 лет и 10 месяцев.

Удивительная сборная Украины по волейболу

Настоящим открытием в 2019 году стала мужская сборная Украины по волейболу. Под руководством латвийского специалиста Угиса Крастинша "сине-желтые" впервые в своей истории вышли в четвертьфинал чемпионата Европы.

На групповом этапе украинцы выиграли три матча и пропустили вперед только мощных поляков и нидерландцев. В 1/8 финала Украину ждало настоящее испытание командой Бельгии.

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Команда Угиса Крастинша выиграла первый сет, но уступила в двух последующих и была близка, чтобы проиграть. Но в четвертом сете украинцы героически выровняли ситуацию и дожали Бельгию в 5-й партии.

В четвертьфинале сборная Украины заставила считаться с собой грозную команду Сербии. "Сине-желтые" уверенно выиграли первый сет и были в шаге от победы во втором.

Проигрывая по партиям со счетом 2:1, команда Крастинша выровняла ситуацию. Однако именитые сербы дожали украинцев на тай-брейке. В итоге, именно Сербия выиграла чемпионат Европы.

Сербия – Украина видеообзор матча

Трио "Заря", "Десна" и "Александрия"

Сразу три украинских футбольных команды поразили своей игрой во второй половине 2019 года.

Луганский клуб летом сменил главного тренера, вернув из Германии в Украину Виктора Скрипника. Под руководством 50-летнего экс-тренера "Вердера" луганчане едва не прошли в Лигу Европы.

"Заря" успешно преодолела два раунда квалификации, выбив черногорскую "Будучность" и болгарский ЦСКА. Украинцев остановил грозный испанский "Эспаньол". "Мужики" достойно проиграли по сумме двух матчей, подарив фанатам настоящее шоу.

После вылета из Лиги Европы "Заря" сосредоточились на чемпионате Украины и ушла на зимний перерыв на третьей позиции. 8 декабря "Заря" в Киеве победила "Динамо", а перед "каникулами" едва не остановила "Шахтер".

Динамо – Заря видеообзор матча

Черниговская "Десна" – еще одно открытие чемпионата Украины. Слепленная из опытных футболистов команда Александра Рябоконя стала настоящей угрозой для грандов и конкурентом для "Зари" и "Александрии".

"Северяне" сумели победить "Динамо" на его же поле и после 18 туров набрали 33 очка. Это позволяет черниговскому клубу находиться на 4-й строчке, которая дает право сыграть в квалификации Лиги Европы.

Возможно, игра "Александрии" в чемпионате не такая яркая... Но в еврокубках подопечные Владимира Шарана продемонстрировали настоящий характер.

"Александрия" в дебютном сезоне дважды отобрала очки у французского "Сент-Этьена" и один раз у бельгийского "Гента".

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В двух матчах с немецким "Вольфсбургом" украинцы выглядели очень достойно. Игра "желто-черных" позволяет смотреть с оптимизмом в будущее.

Зрелищный Деревянченко

5 октября украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко провел бой за чемпионский титул IBF против выдающегося казахстанца Геннадия Головкина.

Еще до поединка эксперты в один голос заявляли, что у Сергея нет никаких шансов. И после первого раунда казалось, что они правы... Украинец побывал в странном нокдауне.

Но после этого Деревянченко навязал Головкину настоящую боксерскую "рубку", в которой казахстанец чувствовал себя не лучшим образом. Геннадий пропустил несколько тяжелых ударов, но так и не упал.

Бой прошел все 12 раундов и судьи отдали чрезвычайно противоречивую победу Головкину. После боя СМИ, эксперты, болельщики и даже боксеры в один голос заявили о победе украинца.

Вместе с тем, этот бой вошел в номинацию лучших поединков 2019 года по версии The Ring.

Видео боя Деревянченко – Головкин

Если у Головкина приближается заход карьеры, то у Сергея только восход. Украинец продемонстрировал, что является топ-боксером и готов к новым вызовам. Возможно, в 2020 году Сергей получит еще один титульный шанс...

Рекордсменка Магучих

Не могут не поражать достижения 18-летнего украинского бриллианта Ярославы Магучих. На чемпионате мира по легкой атлетике в Катаре она завоевала серебряную медаль.

Ярослава установила личный рекорд, покорив отметку в 2,04 метра. Благодаря этому результату Магучих установила новый мировой рекорд среди спортсменок до 20 лет.

Кроме того, в 2019 году она стала чемпионкой Европы среди юниорок.



Ярослава Магучих / фото: НОК Украины

По итогам года Магучих победила в номинации "Звезда, которая восходит" среди мировых и европейских легкоатлеток.

Также Ярослава выиграла награду Петра Нуровски как лучшая молодая спортсменка по версии МОК.

Магучих победила в номинации "Звезда, которая восходит" по версии Ассоциации Балканских легкоатлетических федераций (ABAF).

Феерическая победа "Кажанов"

Хороший подарок под елку на своих крыльях принесли львовские "Барком-Кажаны". В четверг, 19 декабря, в греческих Салониках состоялся ответный матч 1/16 Кубка Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ) между местным ПАОК и львовским "Барком-Кажаны".

Первый матч во Львове закончился со счетом 3:1 в пользу греков и казалось, что судьба путевки в следующий раунд уже решена.

Но в Греции победу праздновал украинский клуб 3:0 (25:22, 25:21, 25:23). Поэтому место в следующем раунде определялось в "золотом сете", где победу праздновали львовяне 16:14.

Таким образом, "Барком-Кажаны" феерично вышли в 1/8 Кубка ЕКВ.



"Барком-Кажаны" / фото: facebook.com/barkomkazhany

Следующий матч Европейской конфедерации волейбола львовские "Барком-Кажаны" будут играть в конце января против "Альпен" из Австрии.

Отметим, что команду возглавляет тренер сборной Украины по волейболу Угис Крастинш.

Чемпионка мира по кикбоксингу

Украинка Елена Овчинникова стала чемпионкой мира по муай-тай по версии WBC. Овчинникова победила француженку Синди Сильвестр.



Елена Овчинникова / фото: facebook.com/lena.ovchynnikova

Бой состоялся на турнире во Львове. 5-раундовый поединок завершился победой украинки единогласным решением судей.

На старте поединка Овчинникова отправила Сильвестр в нокдаун и имела преимущество в последующих раундах.

Украинка течение боя атаковала француженку короткими сериями и имела несколько возможностей досрочно завершить поединок.