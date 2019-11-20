Почеттино может возглавить "Баварию"

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Нико Ковач и Маурисио Почеттино / GETTY IMAGES

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино после отставки из "Тоттенхэма" может возглавить мюнхенскую "Баварию". В начале ноября чемпионы Германии уволили Нико Ковача и ищут нового тренера.

"Бавария" назначила главным тренером Ханси Флика, который должен тренировать команду до конца сезона или до завершения календарного года.

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Немецкое издание Bild сообщает, что Почеттино возглавит "Баварию" летом. Это якобы даст аргентинцу несколько месяцев, чтобы изучить основы немецкого языка.

В то же время Bild сообщает, что в "Баварии" больше не будут требовать от главного тренера знания немецкого. Это вроде связано с тем, что президентское кресло покинул Ули Геннес. Он был сторонником правила, что тренер "Баварии" должен владеть немецким.

В частности, Пеп Гвардиола и Карло Анчелотти были вынуждены выучить немецкий, чтобы возглавить мюнхенцев.

Издание пишет, что спортивный директор "красных" Хасан Салихамиджич является большим поклонником Почеттино. По информации Bild, он уже встречался с агентами аргентинца в прошлом.

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TheAthleticUK также сообщает об заинтересованности "Баварии" в Почеттино. Издание отмечает, что руководители чемпионов Германии восхищаются Почеттино.

Препятствием на пути соглашения между сторонами издание называет все то же правило знания немецкого, а также то, что аргентинец может захотеть привезти в Мюнхен всех своих помощников.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Спорт Бавария Футбол
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