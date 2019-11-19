Почеттино официально покинул пост главного тренера "Тоттенхэма"

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" аргентинец Маурисио Почеттино покинул свой пост. Английский клуб уволил Почеттино.

Об отставке Почеттино сообщается на официальном сайте английского клуба. Причиной отставки стали неудачи "шпор" в новом сезоне.

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Почеттино возглавлял "Тоттенхэм" с сезона 2014/15. В прошлом сезоне аргентинский специалист довел команду до финала Лиги чемпионов, в котором "шпоры" проиграли "Ливерпулю" со счетом 0:2.

Club statement — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 19 ноября 2019 г.

В мае 2018 года Почеттино подписал новый контракт с "Тоттенхэмом" до 2023.

В этом сезоне "Тоттенхэм" набрал 14 очков в 12 матчах и занимает только 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Ранее Почеттино работал в таких командах, как "Эспаньол" и "Саутгемптон".