Почеттино официально покинул пост главного тренера "Тоттенхэма"

35 Читати новину українською
Маурисио Почеттино / GETTY IMAGES

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" аргентинец Маурисио Почеттино покинул свой пост. Английский клуб уволил Почеттино.

Об отставке Почеттино сообщается на официальном сайте английского клуба. Причиной отставки стали неудачи "шпор" в новом сезоне.

Читайте также: Моуринью, тэн Гаг или Почеттино: кто возглавит "Баварию"

Почеттино возглавлял "Тоттенхэм" с сезона 2014/15. В прошлом сезоне аргентинский специалист довел команду до финала Лиги чемпионов, в котором "шпоры" проиграли "Ливерпулю" со счетом 0:2.

В мае 2018 года Почеттино подписал новый контракт с "Тоттенхэмом" до 2023.

В этом сезоне "Тоттенхэм" набрал 14 очков в 12 матчах и занимает только 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Ранее Почеттино работал в таких командах, как "Эспаньол" и "Саутгемптон".

Как избавиться от мешков под глазами в домашних условиях: 7 действенных способов
сегодня
108588
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Тоттенхем Спорт Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Игрок юношеской команды "Аякса" в 14 лет шокировал сеть своими габаритами – впечатляющее фото
сегодня 20:45 Игрок юношеской команды "Аякса" в 14 лет шокировал сеть своими габаритами – впечатляющее фото
Юрій Семенюк 47
Деонтей Уайлдер – история самого жестокого боксера современности, что может сражаться с Усиком
18 ноября 13:17 Деонтей Уайлдер – история самого жестокого боксера современности, что может сражаться с Усиком
Андрій Тудовші 606
Все голы сборной Украины в отборе на Евро-2020: видео
сегодня 18:25 Все голы сборной Украины в отборе на Евро-2020: видео
Юрій Семенюк 103
Боец ММА уложил ветерана UFC в глубокий нокаут ударом "грохот грома": видео
сегодня 13:27 Боец ММА уложил ветерана UFC в глубокий нокаут ударом "грохот грома": видео
Юрій Семенюк 103
От первого километра до 42: как подготовиться и пробежать дебютный марафон
18 ноября 11:35 От первого километра до 42: как подготовиться и пробежать дебютный марафон
Наталя Сколоздра 76
Новости
Больше новостей
Залиште відгук