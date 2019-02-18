Подручный и Джима финишировали в топ-6 одиночной эстафеты на Кубке мира по биатлону

Сборная Украины заняла шестое место в одиночной смешанной эстафете, которая состоялась в Солт-Лейк-Сити в рамках 8 этапа Кубка мира по биатлону.

Победителем гонки стала итальянская команда, представленная Лукасом Хофером и Доротеей Вирер. Они суммарно допустили 6 промахов на восьми огневых рубежах и финишировали за 35 минут и 27,9 секунды.

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Вторыми стали австрийцы, за которых бежали Симон Эдер и Лиза Тереза ​​Хаузер, отставшие от лидеров на 22,9 секунды. Третьей закончила гонку французская сборная Антонена Гигоны и Жюли Симон.

В составе Украины выступили Юлия Джима и Дмитрий Подручный. Украинцы сделали шесть промахов и финишировали с отставанием от лидера на одну минуту и ​​17,9 секунды.

Подручный с идеальной стрельбой выиграл первый этап. На втором этапе Джима взяла один дополнительный патрон и передала эстафету пятой с 20-секундным отставанием от лидера.

На третьем этапе стрельба у Подручного не пошло – Дмитрий взял три дополнительных патрона, что привело к увеличению отставания от топ-3 до 30 секунд.

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На заключительном этапе Джима допустила два промаха. Юлия на финальный круг пошла с четвертым результатом, но перед финишем пропустила спортсменок из Германии и Норвегии.

1. Италия (0+6) 35:27,9

2. Австрия (0+2) +22,9

3. Франция (1+8) +50,2

4. Германия (0+6) +1:06,9

5. Норвегия (0+6) +1:07,4

6. Украина (0+6) +1:17,9

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