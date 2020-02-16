Подручный не защитил звание чемпиона мира по биатлону: результаты гонки преследования

В Антхольце (Италия) состоялась мужская гонка преследования в рамках чемпионата мира по биатлону. Украинец Дмитрий Пидручный, который в прошлом году стал чемпионом в этой дисциплине, не смог повторить достижение. В 2020 году чемпионом мира сенсационно стал француз Эмильен Жаклен.

Результаты гонки

1. Эмильен Жаклен (Франция)

2. Йоханнес Бе (Норвегия)

3. Александр Логинов (Россия)

...

24. Артем Прима (Украина)

30. Дмитрий Пидручный

41. Сергей Семенов

60. Антон Дудченко

К теме: Украинки не зацепились за награды в гонке преследования

Борьба за золото

Александр Логинов и Кантен Фийон-Майя начали гонку первыми, поскольку заняли первое и второе место соответственно в спринте. После первой стрельбы Логинов сохранил лидерство, а на вторую строчку поднялся Мартен Фуркад.

Оба сохранили лидерство по итогам и второй стрельбы. Третьим бежал француз Эмильен Жаклен. Более 30 секунд лидерам проигрывал Йоханнес Бе из-за 2 штрафных кругов.

Россиянин Логинов с невероятной скоростью отстрелялся на первой "стойке" и сохранил лидерство. Жаклен тоже стрелял метко, потому вырвался на вторую строчку. Следом за ним бежали Бе и Фуркад.

Кульминация гонки наступила на 4-й стрельбе. Логинов пошел на штрафной круг из-за промаха. Этим воспользовались Бе и Жаклен, которые разыграли высшие награды.

Норвежец Бе сенсационно проиграл французу и отдал золото. Что интересно, в прошлом году Бе также выиграл серебряную награду. Бронза досталась Логинову.

Достойно внимания: Чемпионат мира по биатлону-2020: результаты всех гонок

Как выступили украинцы

Лучше из украинцев в гонке преследования выступил Артем Прима. С тремя промахами Прима финишировал 24.

Дмитрий Подручный, который в 2019 году сенсационно выиграл гонку преследования, в этот раз не смог повторить достижение.

Стартовав 10-м, Дмитрий уже на первом огневом рубеже заработал 2 штрафных круга. Еще три промаха подручный допустил на "стойке". Подручный занял 30-е место.

Сергей Семенов пробежал 4 штрафные круга – 41 ступень. Антон Дудченко тоже пробежал 4 штрафных круга – 60-е место.