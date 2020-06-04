Профессиональные спортсмены совмещают свою деятельность с другими дисциплинами, чтобы повышать квалификацию. Многие атлеты выбирают бокс, который позволяет развить координацию. Исключением не стала украинская теннисистка Катарина Завацкая.

Завацкая примерила боксерские перчатки

Украинка на период карантина оказалась во французских Каннах. Там Завацкая и пытается поддерживать форму пока сезон приостановлен. Об этом сообщает 24 канал.

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20-летняя украинка попробовала свои силы в боксе. Вместе с тренером Катарина отработала на "лапах".

Теннисистка работала обеими руками и приложила особые усилия в правый прямой удар.

В комментариях подписчики Катарины оценили ее отличную работу ног, однако указали на ошибки в защите.

Сейчас украинская теннисистка занимает 105-ю ступеньку в рейтинге WTA. Призовые Катарины за карьеру уже составляют более 250 тысяч долларов.