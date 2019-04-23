Полицейский конь трагически погиб на футбольном матче в Англии: фото
Полицейский конь Моркамб погиб при патрулировании матча английской Лиги 1 – третьего по значимости дивизиона Англии.
В матче между "Блэкпулом" и "Флитвуд Таун" конь испугался фанатов гостей и налетел на металлический столб.
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Несмотря на помощь ветеринара, спасти коня не удалось. Всадник же попал в больницу после падения с высоты, сообщает The Guardian.
"Блэкпул" в этом матче победил дома со счетом 2:1 и занимает девятое место в турнирной таблице. "Флитвуд" уступает пятью очками и занимает 12-е место.
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