Полицейский конь трагически погиб на футбольном матче в Англии: фото

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Фанаты "Блэкпула" празднуют победу
Фанаты "Блэкпула" празднуют победу / GETTY IMAGES

Полицейский конь Моркамб погиб при патрулировании матча английской Лиги 1 – третьего по значимости дивизиона Англии.

В матче между "Блэкпулом" и "Флитвуд Таун" конь испугался фанатов гостей и налетел на металлический столб.

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Несмотря на помощь ветеринара, спасти коня не удалось. Всадник же попал в больницу после падения с высоты, сообщает The Guardian.

"Блэкпул" в этом матче победил дома со счетом 2:1 и занимает девятое место в турнирной таблице. "Флитвуд" уступает пятью очками и занимает 12-е место.

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Теги: Спорт Футбол
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