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Полиция задержала чемпиона UFC за стрельбу и вождение в нетрезвом состоянии

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Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс был задержан полицией за вождение в нетрезвом состоянии и небрежное обращение с огнестрельным оружием.

Джонс был задержан полицией в ночь на 26 марта. Об этом сообщает MMAfighting.

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Полицейские услышали выстрелы, после чего нашли спортсмена за рулем своего автомобиля. Джонс утверждал, что не слышал выстрелов.

Полицейские проверили боксера на алкотестеры, и результат оказался положительным. В салоне спортсмена была найдена бутылка с алкоголем и пистолет. Подразделение по борьбе с насилием проверит, использовалось ли оружие в каких-либо преступлениях. Джонс уже освобожден из-под стражи.

  • Джонс известен по выступлениям в UFC. Он удерживает титул чемпиона организации в полутяжелом весе, проведя три успешных защиты пояса.
  • За последние два года американец одержал победы над соотечественниками Энтони Смитом, Домиником Рейесом и бразильцем Тиагу Сантосом.
  • Джонс занимает первое место в рейтинге лучших бойцов UFC без учета весовых категорий.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Оружие Смешанные единоборства
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