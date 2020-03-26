Полиция задержала чемпиона UFC за стрельбу и вождение в нетрезвом состоянии

Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс был задержан полицией за вождение в нетрезвом состоянии и небрежное обращение с огнестрельным оружием.

Джонс был задержан полицией в ночь на 26 марта. Об этом сообщает MMAfighting.

Интересно Конор МакГрегор пожертвовал круглую сумму на борьбу с пандемией

Полицейские услышали выстрелы, после чего нашли спортсмена за рулем своего автомобиля. Джонс утверждал, что не слышал выстрелов.

Полицейские проверили боксера на алкотестеры, и результат оказался положительным. В салоне спортсмена была найдена бутылка с алкоголем и пистолет. Подразделение по борьбе с насилием проверит, использовалось ли оружие в каких-либо преступлениях. Джонс уже освобожден из-под стражи.

Джонс известен по выступлениям в UFC. Он удерживает титул чемпиона организации в полутяжелом весе, проведя три успешных защиты пояса.

За последние два года американец одержал победы над соотечественниками Энтони Смитом, Домиником Рейесом и бразильцем Тиагу Сантосом.

Джонс занимает первое место в рейтинге лучших бойцов UFC без учета весовых категорий.

Следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram.