Полиция задержала на горячем организаторов договорного матча в Запорожье: фото

В Запорожье предотвратили проведение договорного матча. Полиция провела спецоперацию, в ходе которой были задержаны организаторы действа. За "сдачу" матча злоумышленники предлагали игрокам 5 тысяч долларов.

По информации FootballHub, данная сумма предназначалась футболистам "Зари"(U-21). А матч на котором хотели заработать – "Динамо" – "Заря" в первенстве молодежных команд.

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"За проигрыш в футбольном матче игрокам клуба предлагали 5 тысяч долларов США", – говорится в сообщении Нацполиции в Facebook.

В понедельник, 1 апреля, во время передачи очередного "транша" в 20 тысяч гривен фигуранты были разоблачены работниками полиции и прокуратуры. Еще 55 тысяч гривен правонарушители должны были перечислить на банковскую карточку одному из футболистов ФК сразу после передачи наличных. Остальное – после проведения футбольного матча.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.

К слову, матч "Заря" – "Динамо" U-21 завершился со счетом 3:1 в пользу динамовцев.

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