Польша – Украина: онлайн-трансляция матча FIFA20
14 апреля состоится онлайн-противостояние сборных команд Украины и Польши. Посмотреть поединок можно онлайн на сайте Спорт24.
Футболисты сборных Польши и Украины поспорят за статус сильнейшего киберфутбольного дуэта в компьютерной игре FIFA20. Начало игры в 20:00.
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За сборную Украины будут играть Евгений Коноплянка ("Шахтер") и Александр Зинченко ("Манчестер Сити").
Соперниками украинских сборников будут игроки польской команды Матеуш Клих ("Утрехт") и Мацей Рыбус ("Локомотив" Москва).
Польша – Украина: онлайн-трансляция
В марте Зинченко дважды разгромил защитника Бенжамена Менди (6:1, 5:1) в FIFA 20 в рамках противостоянии Украина – Франция.
Также Зинченко уступил в полуфинале международного турнира по FIFA 20. Александр проиграл португальскому нападающему "Вулверхэмптона" Диогу Жоте (2:4).
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