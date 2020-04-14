Польша – Украина: онлайн-трансляция матча FIFA20

14 апреля состоится онлайн-противостояние сборных команд Украины и Польши. Посмотреть поединок можно онлайн на сайте Спорт24.

Футболисты сборных Польши и Украины поспорят за статус сильнейшего киберфутбольного дуэта в компьютерной игре FIFA20. Начало игры в 20:00.

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За сборную Украины будут играть Евгений Коноплянка ("Шахтер") и Александр Зинченко ("Манчестер Сити").

Соперниками украинских сборников будут игроки польской команды Матеуш Клих ("Утрехт") и Мацей Рыбус ("Локомотив" Москва).

Польша – Украина: онлайн-трансляция

В марте Зинченко дважды разгромил защитника Бенжамена Менди (6:1, 5:1) в FIFA 20 в рамках противостоянии Украина – Франция.

Также Зинченко уступил в полуфинале международного турнира по FIFA 20. Александр проиграл португальскому нападающему "Вулверхэмптона" Диогу Жоте (2:4).

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