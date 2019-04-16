Польская команда хотела стать фарм-клубом киевского "Динамо"

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Польский "Рух" переживает не лучшие времена
Польский "Рух" переживает не лучшие времена / Kurier Poranny

Польский клуб "Рух" из города Хожув обратился к киевскому "Динамо" насчет возможности сотрудничества. Польская команда могла стать фарм-клубом киевлян.

"Рух" сейчас переживает не лучшие времена – команда занимает предпоследнее место во втором дивизионе. И может вылететь в третий дивизион. Поэтому у руководства клуба возникла идея усилиться игроками из Украины. И предложить сотрудничество киевскому "Динамо" в этом вопросе. Однако договориться не удалось.

"Мы говорили с киевским "Динамо". Мы хотели, чтобы украинский клуб присоединился к нам как соинвестор, тогда он был бы одним из акционеров, а "Рух" стал фарм-клубом для "Динамо". Представители киевского клуба, однако, заявили, что наша команда должна быть хотя бы в первом дивизионе", – рассказал председатель наблюдательного совета Здзислав Бык в комментарии Sportowe Fakty.

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Относительно того, откуда возникла такая идея, то у Здзислава Быка есть компания, которая производит цепи для добычи полезных ископаемых. Он сотрудничает со многими украинскими компаниями. Поэтому выйти на владельцев "Динамо" у него вышло без проблем.

Учитывая, что "Рух" может вылететь в третий дивизион, пока о сотрудничестве между клубами речь не идет.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Динамо
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