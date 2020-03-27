24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Помощник Шевченко: Он сейчас на карантине в Лондоне, даже в гольф перестал играть

- Читати новину українською
Андрей Шевченко / Getty Images

Ассистент главного тренера сборной Украины Мауро Тассотти дал интервью итальянскому изданию La Gazzetta dello Sport.

Мауро Тассотти признался, что общался во время перерыва с главным тренером Андреем Шевченко и больным коронавирусом директором "Милана" Паоло Мальдини.

Смотрите также Андрей Шевченко попал в сборную самых дорогих футболистов мира в 2007 году: фото

Шева сейчас на карантине в Лондоне. Даже гольф перестал иметь для него значение в данный момент. Он сказал мне, что пытался тренироваться со своими детьми, чтобы оставаться в форме, но сразу же отказался от этой идеи, так как не хотел рисковать здоровьем.

С Мальдини общался в последнее время, и почувствовал облегчение, когда он сказал, что ему становится лучше,
– сказал Тассотти.

  • Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Под его руководством "сине-желтые" провели 33 матча – 19 побед, 9 ничьих и 5 поражений. Действующее соглашение тренера с УАФ заканчивается летом нынешнего года.
  • Сборная Украины по футболу предложила главному тренеру команды Андрею Шевченко новый контракт.
  • Шевченко вывел сборную Украины в финальную часть Евро-2020. Национальная команда сыграет в группе С с Австрией и Нидерландами. Еще один соперник определится после плей-офф Лиги Наций.

Следите за последними новостями спорта в нашем​ Twitter и Telegram.

Теги: Новости Спорта Андрей Шевченко Спорт Футбол
Комментарии

Читайте также

сегодня , 11:38 22-летний футболист "Аякса" Абдельхаким Нури вышел из комы спустя почти 3 года
Футбол 877
сегодня , 14:30 Распространение коронавируса в мире: карта онлайн
Здорове життя 413647
сегодня , 12:12 Бывшая звезда "Шахтера" попал в скандал во время карантина: все из-за сексуального фото девушки
Футбол 1338
сегодня , 17:20 Боец UFC отправил в нокаут незнакомца на улице: видео
Інші види спорту 949
сегодня , 13:37 Ломаченко – Лопес: известный тренер рассказал, как завершится бой
Бокс 1529
сегодня , 07:28 Коронавирус в Италии: ситуация вновь обострилась, количество умерших возросло
Медицина 165565
сегодня , 08:38 Коронавирус Covid-2019: последние новости
Медицина 189165
сегодня , 08:46 Вратарь "Шахтера" Пятов стал амбассадором спортивного банка
Футбол 483
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 18:32 Клопп расплакался, когда увидел как медики поют you'll Never Walk Alone в больнице: видео
Ігор Саджениця
26 марта 15:26 Какие спортсмены заболели и выздоровели от коронавируса – список
Михайло Гема
25 марта 19:06 5 правил поведения, которые помогут преодолеть коронавирус: советы от ВОЗ и ФИФА
Ігор Саджениця
сегодня 14:50 Что делает биатлон таким красивым: яркое видео
Софія Кулай
сегодня 13:00 Лучшейкаратистке планеты Анжелике Терлюге – 28: яркие победы украинки
Софія Кулай

Новости
Больше новостей
Залиште відгук