Помощник Шевченко: Он сейчас на карантине в Лондоне, даже в гольф перестал играть
Ассистент главного тренера сборной Украины Мауро Тассотти дал интервью итальянскому изданию La Gazzetta dello Sport.
Мауро Тассотти признался, что общался во время перерыва с главным тренером Андреем Шевченко и больным коронавирусом директором "Милана" Паоло Мальдини.
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Шева сейчас на карантине в Лондоне. Даже гольф перестал иметь для него значение в данный момент. Он сказал мне, что пытался тренироваться со своими детьми, чтобы оставаться в форме, но сразу же отказался от этой идеи, так как не хотел рисковать здоровьем.
С Мальдини общался в последнее время, и почувствовал облегчение, когда он сказал, что ему становится лучше,
– сказал Тассотти.
- Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Под его руководством "сине-желтые" провели 33 матча – 19 побед, 9 ничьих и 5 поражений. Действующее соглашение тренера с УАФ заканчивается летом нынешнего года.
- Сборная Украины по футболу предложила главному тренеру команды Андрею Шевченко новый контракт.
- Шевченко вывел сборную Украины в финальную часть Евро-2020. Национальная команда сыграет в группе С с Австрией и Нидерландами. Еще один соперник определится после плей-офф Лиги Наций.
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