Порье вызвал МакГрегора на бой-реванш, оба перед этим проиграли Хабибу

0 Читати новину українською
Бой МакГрегор – Порье
Бой МакГрегор – Порье

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье вызвал на бой Конора МакГрегора. Они уже в свое время встречались в октагоне.

Порье сражался с МакГрегором на UFC 178 и проиграл нокаутом в первом раунде.

"Я думаю, что на этом этапе реванш против Конора имеет большой смысл", – написал Порье.

Читайте также: Стало известно, сколько Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье заработали за бой UFC242

МакГрегор едва ли не сразу отреагировал на это сообщение. В привычном для него высокомерном стиле.

"Я побил тебя на канвасе за 90 секунд, бро. Тебе следовало упоминать мое имя с большим уважением. МакГрегор – не следующий. Урод, МакГрегор – это всегда! МакГрегор – это цель! Всегда! Скажи это сейчас, и я подумаю об этом", – написал Конор МакГрегор.

В своем последнем на данный момент поединке Порье уступил чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову удушающим приемом в третьем раунде. Конор МакГрегор свой последний бой тоже проиграл Хабибу. Россиянин удачно провел удушающий прием в четвертом раунде.

 Читайте также: Конор МакГрегор бросил вызов Хабибу, бой может состояться в Москве

blog_ava
Гороскоп на 11 сентября для всех знаков зодиака
сегодня
1515
Теги: Спорт
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Роналду оформил покер в ворота сборной Литвы и приблизился к мировому рекорду: видео
сегодня 08:39 Роналду оформил покер в ворота сборной Литвы и приблизился к мировому рекорду: видео
111
Евро-2020: результаты матчей и видео голов 10 сентября
сегодня 07:34 Евро-2020: результаты матчей и видео голов 10 сентября
256
Украина – Нигерия: видеообзор товарищеского матча
10 сентября 22:20 Украина – Нигерия: видеообзор товарищеского матча
725
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил чемпионский пояс UFC: видео
8 сентября 00:00 Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил чемпионский пояс UFC: видео
10890
С чего начать: несколько советов, которые пригодятся начинающему в фитнес-зале
10 сентября 22:04 С чего начать: несколько советов, которые пригодятся начинающему в фитнес-зале
50
Новости
Больше новостей
Залиште відгук