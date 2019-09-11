Порье вызвал МакГрегора на бой-реванш, оба перед этим проиграли Хабибу

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье вызвал на бой Конора МакГрегора. Они уже в свое время встречались в октагоне.

Порье сражался с МакГрегором на UFC 178 и проиграл нокаутом в первом раунде.

"Я думаю, что на этом этапе реванш против Конора имеет большой смысл", – написал Порье.

I think me and Conor running it back makes a lot of sense at this point. — The Diamond (@DustinPoirier) September 10, 2019

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МакГрегор едва ли не сразу отреагировал на это сообщение. В привычном для него высокомерном стиле.

"Я побил тебя на канвасе за 90 секунд, бро. Тебе следовало упоминать мое имя с большим уважением. МакГрегор – не следующий. Урод, МакГрегор – это всегда! МакГрегор – это цель! Всегда! Скажи это сейчас, и я подумаю об этом", – написал Конор МакГрегор.

I fed you to the canvas in 90 seconds bro.

You should have spoke my name with a bit more respect in that build up. “McGregor’s not next”

Motherfucker, it’s McGregor always!

McGregor is the goal! Always!

Say that now and I’ll think about it.#GoneIn90seconds #NicCage #AJolie — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) September 10, 2019

В своем последнем на данный момент поединке Порье уступил чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову удушающим приемом в третьем раунде. Конор МакГрегор свой последний бой тоже проиграл Хабибу. Россиянин удачно провел удушающий прием в четвертом раунде.

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