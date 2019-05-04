"Портленд" и "Денвер" сыграли рекордные четыре овертайма, чтобы определить победителя матча

"Портленд" сумел на домашней площадке победить "Денвер" в третьем матче плей-офф НБА. Но для определения победителя командам пришлось сыграть аж четыре овертайма. Это второй такой случай в истории плей-офф НБА. Предыдущий был в сезоне 1953-1954.

Ни одна из команд не владела значительным преимуществом на площадке. Максимальный отрыв в счете составлял 10, однако "Денвер" каждый раз не только сокращал отставание, но и выходил вперед. Поэтому в основное время команды набрали равное количество очков – 102:102.

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Равная игра продолжилась и в овертайме. Поэтому ключевым эпизодом матча стало попадание Родни Худа с "Портленда" трехочкового за 17,8 секунды до конца четвертого овертайма. Тогда его команда уступала 135:136, и благодаря его броску вышла вперед на два очка. После этого "Денвер" мог сравнять счет, ведь "Наггетс" получили право на два штрафных броска. Но Никола Йокич промазал одну из попыток. "Портленд" же удержал положительный результат.

Благодаря этой победе "Портленд" вышел вперед в серии 2:1.

Что касается самого матча, то четыре овертайма – это повторение рекорда для матчей плей-офф НБА. Последний раз так долго играли "Бостон" и "Сиракузы" в сезоне 1953-1954.

Стоит добавить, что Никола Йокич установил несколько достижений в этом матче. Игрок провел на площадке 65 минут, что является лучшим показателем в плей-офф НБА с 1953 года. За это время центровой оформил трипл-дабл: заработал 33 очка и сделал 14 передач и 18 подборов.