Португалия – Нидерланды: где смотреть онлайн финал Лиги наций

Сборные Португалии и Нидерландов сыграют в финале Лиги наций. Матч состоится в воскресенье, 9 июня. Посмотреть его можно будет и в Украине, как по телевидению, так и онлайн.

В Украине матчи дебютной Лиги наций показывают телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно на канале "Футбол 1" будет транслироваться поединок Португалия – Нидерланды.

Читайте также: Португалия – Нидерланды: прогноз букмекеров на финал Лиги нации

Прямая трансляция со стадиона "Драгау" в городе Порту начнется в 21:35. Стартовый свисток матча Португалия – Нидерланды прозвучит в 21:45. Также игре будет предшествовать программа "Лига наций. Матч центр" на канале "Футбол 1", которая начнется в 21:00.

Онлайн-трансляция матча Португалия – Швейцария состоится и на сайте Oll.tv. Но стоит заметить, что доступ к трансляции платный. Месячный абонемент стоит 89 гривен. Но он предполагает возможность просмотра и других футбольных матчей в HD-качестве.

В матче за третье место сойдутся сборные Швейцарии и Англии. Фаворитом поединка является Англия. Посмотреть этот поединок можно на ресурсе Oll.tv.