Португалия – Украина: онлайн матча отбора к Евро-2020

Отбор к Евро-2020, а вместе с ним и новый 2019 футбольный год для сборной Украины начнется 22 марта матчем против Португалии. Спорт 24 проведет текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.

Это будет первый матч в отборе на Евро-2020. Сборная Украины проходила жеребьевку со второй корзины, в то время как португальцы – с первой. С третьей корзины к украинцам в группу попала сборная Сербии.

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Матч начнется в 21:45. Пока еще неизвестно, кто выйдет в этом матче. Среди претендентов – натурализованный бразилец Жуниор Мораес.