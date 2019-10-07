После боя с Усиком о Спонге будут говорить все, он взрывной и быстрый, – тренер Тайрона

Тренер Педро Диас, который готовит Тайрона Спонга к бою с Александром Усиком, утверждает, что голландец заявит о себе в поединке с украинцем.

По словам Диаса, каждый знает карьеру Усика. Он назвал украинца экстраординарным боксером.

Читайте также: Усик против Спонга: букмекеры изменили коэффициенты на бой

Для меня он лучший боксер мира, если мы говорим о больших парнях. Он чемпион Олимпийских игр, сражался с отличными соперниками. Это боксер, который выиграл кубок Мохаммеда Али в WBSS. Думаю, что он заслушивает лучших комплиментов,

– резюмировал Диас.

По мнению тренера, о Тайроне боксерское сообщество узнает после поединка с Усиком.

Спонг был одним из лучших кикбоксеров в истории. Сильный боксер, с хорошим ударом. Невероятно храбрый боксер. Никто не знает его в мире бокса, но после боя с Усиком о нем будут говорить все,

– сказал Диас.

Он назвал Тайрона сильным, взрывным и быстрым боксером. "Он воин. Они увидят, какой он в боксерском ринге. Спонг спарринговал с серьезными боксерами. Мы все увидим в поединке с Усиком", – добавил Педро Диас.

Видео интервью Педро Диаса

Усик и Спонг встретятся 12 октября в Чикаго на Wintrust Arena. Для украинского боксера это будет дебют в супертяжелом весе.

Подробную информацию о Тайрона Спонга – читайте здесь.