После боя с Усиком о Спонге будут говорить все, он взрывной и быстрый, – тренер Тайрона
Тренер Педро Диас, который готовит Тайрона Спонга к бою с Александром Усиком, утверждает, что голландец заявит о себе в поединке с украинцем.
По словам Диаса, каждый знает карьеру Усика. Он назвал украинца экстраординарным боксером.
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Для меня он лучший боксер мира, если мы говорим о больших парнях. Он чемпион Олимпийских игр, сражался с отличными соперниками. Это боксер, который выиграл кубок Мохаммеда Али в WBSS. Думаю, что он заслушивает лучших комплиментов,
– резюмировал Диас.
По мнению тренера, о Тайроне боксерское сообщество узнает после поединка с Усиком.
Спонг был одним из лучших кикбоксеров в истории. Сильный боксер, с хорошим ударом. Невероятно храбрый боксер. Никто не знает его в мире бокса, но после боя с Усиком о нем будут говорить все,
– сказал Диас.
Он назвал Тайрона сильным, взрывным и быстрым боксером. "Он воин. Они увидят, какой он в боксерском ринге. Спонг спарринговал с серьезными боксерами. Мы все увидим в поединке с Усиком", – добавил Педро Диас.
Видео интервью Педро Диаса
Усик и Спонг встретятся 12 октября в Чикаго на Wintrust Arena. Для украинского боксера это будет дебют в супертяжелом весе.
Подробную информацию о Тайрона Спонга – читайте здесь.
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