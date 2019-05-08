После невероятной развязки определился предпоследний полуфиналист плей-офф НХЛ: видео

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"Сент-Луис" одолел "Даллас"
"Сент-Луис" одолел "Даллас" / nhl.com

"Сент-Луис" на своем льду принимал "Даллас" в рамках 7-го матча второго раунда плей-офф НХЛ, победив лишь во втором овертайме.

"Сент-Луис" – "Даллас" 2:1 2ОТ (1 1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

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Гол Патрика Маруна на шестой минуте второго овертайма седьмого поединка "Сент-Луиса" и "Далласа" принес "Блюз" победу и путевку в финал плей-офф Западной конференции. Командам понадобилось больше всего матчей для определения сильнейшего.

В середине первого периода Винс Данн вывел "Блюзменов" вперед, а через полторы минуты Матс Цуккарелли уравнял шансы.

В предпоследнем раунде на пути к Кубку Стэнли "Сент-Луис" ждет противостояние с победителем пары "Сан-Хосе" – "Колорадо", где перед решающим поединком, который состоится 8 мая, счет в серии равный – 3:3.

Видеообзор матча Сент-Луис – Даллас

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Теги: Спорт Хоккей
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