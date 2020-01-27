Последние минуты переговоров пилота вертолета Коби Брайанта и диспетчера

Появилось видео переговоров диспетчера и пилота вертолета Sikorsky S-76, в результате аварии которого погиб Коби Брайант. Вертолет вылетел из аэропорта имени Джона Уэйна в 9:06 утра по местному времени.

В эти часы над Лос-Анжелесе повис сильный утренний туман – в аэропортах были задержаны несколько рейсов. По данным NY Post и TMZ, в этот период из-за метеоусловий не летали даже полицейские вертолеты.

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Расшифровка разговора пилота и диспетчера

Диспетчер: 2EX (позывной вертолета Коби, – Спорт24), давление 30.19, в нашей зоне приборные правила (есть визуальные VFR, когда погода хорошая, а есть приборные IFR – когда видимость плохая, – Спорт24), ваши намерения.

Пилот: Продолжаем полет по особым визуальным правилам (особые правила визуальные полетов Special VFR запрашиваются, когда пилот летит транзитом через зону с плохими условиями, но ожидает хорошую видимость в пункте назначения – Спот24). Направляемся вдоль шоссе 101.

Диспетчер: Занимайте зону ожидания вне Бернбанка, у меня самолет, который идет на второй круг (в вашем направлении).

Пилот: Ожидаем.

Диспетчер: У меня "Сайт" (имеется в виду самолет Сессна Сайтейшен, – Спорт24), который идет на второй круг. Задержка займет около трех минут.

Пилот: Хорошо, ждем.

Диспетчер: Для вашего планирования: можете рассчитывать полет к северу от аэропорта, я только что говорил с Ван Найс (соседняя диспетчерская зона – Спорт24), у них несколько самолетов, взлетающих с полосы 16, поэтому можете ожидать полет над пятым шоссе.

Пилот: Не проблема.

Диспетчер: Следуйте вдоль пятого шоссе, продолжайте полет по особым визуальным условиям на высоте 2500 футов (760 метров) или ниже (вероятно, это было сделано для того, чтобы пилот продолжал видеть землю, выше 2500 были облака, – Спорт24).

Пилот: Продолжаем полет по особым визуальным условиям, следуем над пятым шоссе.

Диспетчер: Вам разрешен вход в зону над Бербанком с юго-востока на северо-запад.

Пилот: Принято, продолжаем полет по особым визуальным условиям.

Диспетчер: Вы хотели следовать над 118 (шоссе)?

Пилот: Мы пролетим над Ван Найс, чтобы выйти на шоссе 101.

Диспетчер: Понял.

Диспетчер: Продолжайте следовать за пятым, а затем поворачивайте на 118-е. Затем с вами будет работать диспетчер Ван Найса, радарное покрытие ограничено. Работайте с Ван Найс.

Пилот: Ван-Найс, это 2EX, вхожу в вашу зону по особым визуальным условиям, мы сейчас на высоте 1400.

Диспетчер: Погодные условия штиль, видимость 2,5 мили, нижняя граница облачности 1100, давление 30.16. Вам разрешен полет на восток вдоль шоссе 118. Сообщите, когда будете в визуальных условиях.

Пилот: Продолжаем полет над 118, высоте 1400.

Диспетчер: Когда пройдете нашу зону, хотите выйти на связь с Соукалом?

Пилот: Подтверждаю.

Пилот: Вышка, мы можем начать разворот на юго-запад по направлению к 101?

Диспетчер: Разрешено. Вы переходите на визуальные условия полета?

Пилот: Визуальные условия, высота 1500.

Диспетчер: Спасибо, работайте с Соукалом.

Диспетчер Соукала: Опознаны. Вы спрашиваете радарное сопровождение?

(Возможно, пилот отвечал, но этого не слышно из-за далекого расположения радиоприемника.)

Диспетчер: Ваши намерения?

Диспетчер: Вы сейчас слишком низко для радарного сопровождения.

Связь переривается.

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Запись переговоров диспетчера и пилота Коби Брайанта

Что известно о гибели Коби Брайанта?

Авиакатастрофа произошла неподалеку от Лос-Анджелеса, а именно вблизи города Калабас утром 26 января по местному времени. По данным властей Калабаса, вертолет потерпел катастрофу над удаленным полем.

СМИ пишут, что катастрофа произошла на 25 минуте полета, перед этим на высоте 500 метров с машиной потеряли связь.

Федеральное управление авиации США, со своей стороны, сообщил, что катастрофа произошла при "неизвестных обстоятельствах".

На борту находились девять человек. Вместе с Коби Брайантом была его 13-летняя дочь Джанна.