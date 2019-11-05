Последние результаты заставили нас взяться за себя, – Жуниор Мораес

Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес пообщался со СМИ накануне матча против "Динамо" Загреб в Лиге чемпионов. Футболист заявил, что последние результаты заставили команду взяться за себя.

"Шахтер" до поединка с "Карпатами" не мог выиграть три подряд матча: ничья с "Динамо" Загреб и "Александрией" и поражение от "Динамо" Киев.

Читайте также: Игра с "Динамо" Загреб покажет, кто пройдет в 1/8 финала, – тренер "Шахтера"

Знаем, насколько сильно загребское "Динамо". В первом матче они усложнили нам игру агрессивностью и прессингом. Последние результаты помогли нам отряхнуться, взяться за себя, приложить все усилия, чтобы получить завтра победу,

– сказал Жуниор.

Серию неудач "Шахтер" прервал 2 ноября, переиграв "Карпаты". Мораес пропускал игру во Львове.

Матч с "Карпатами" был важен. Нужно было провести ротацию, чтобы некоторые ребята восстановились до завтрашнего матча. У нас есть шансы пройти дальше в Лиге чемпионов, все в наших руках,

– резюмировал Мораес.

Поединок "Динамо" Загреб – "Шахтер" состоится в среду в Хорватии. Игра начнется в 22:00.

К слову: Динамо Загреб – Шахтер прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Команды уже встречались 22 октября в Харькове. Поединок завершился результативной ничьей 2:2.

Сейчас "горняки" и "динамовцы" делят второе место в группе C, имея по 4 очка в активе.