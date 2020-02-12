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Постол – Рамирес: дата и место боя за звание чемпиона мира по версиям WBC и WBO

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Виктор Постол

Украинский боксер Виктор Постол проведет бой за звание чемпиона мира в первом полусреднем весе по версиям WBC и WBO. Его соперником будет действующий обладатель обоих чемпионских поясов Хосе Карлос Рамирес.

Предварительно бой должен был состояться 1 февраля на китайском острове Хайнань. Но его пришлось перенести из-за вспышки коронавируса в Китае.

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По данным журналиста Майка Коппинджера, бой состоится в американском городе Фресно 9 мая.

Этот бой станет главным в вечере бокса 9 мая. В США его покажут на телеканале ESPN.

Если бой таки состоится 9 мая, то это будет один из трех поединков с участием украинских боксеров в этом месяце. Предварительно на 23 мая запланирован бой Усик – Чисора, а 31 мая Ломаченко проведет бой за звание абсолютного чемпиона мира против Теофимо Лопеса.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Спорт Новости Спорта Виктор Постол Бокс
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