Потенциальные соперники украинских боксеров устроили драку перед боем Альварес – Ковалев

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Джервонта Дэвис
Джервонта Дэвис / Фото из открытых источников

В субботу, 2 ноября, произошла драка между экс-чемпионом мира в четырех весовых категориях Эдриэном Бронером и бывшим чемпионом во втором полулегком весе Джервонтой Дэвисом.

Потасовка между спортсменами произошла около раздевалки Сауля Альвареса перед его боем с Сергеем Ковалевым.

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Источники сообщили, что Эдриен Бронер и Джервонта Дэвис устроили кулачный бой возле раздевалки Сауля Альвареса перед его поединком. Бронер сначала сильно ударил Дэвиса, а затем и его пиарщика,
– сообщает журналист Крис Мэнникс в Twitter.

Дэвис свой следующий бой проведет бой против Юриоркиса Гамбоа. На кону – звание чемпиона мира по версии WBA в легком весе. Ранее Дэвис заявлял о желании в будущем встретиться с украинцем Василием Ломаченко.

В свою очередь, Бронер в этом году мог провести бой с украинцем Иваном Редкачом.

Спорт 24 писал, что Сауль "Канело" Альварес провел бой против россиянина Сергея Ковалева, который владел поясом WBO в полутяжелом весе. Мексиканец победил эффектным нокаутом в 11-м раунде.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Бокс Василий Ломаченко
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